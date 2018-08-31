2018-08-31T21:47:15+03:00
Происшествия

В Москве нашли ещё одно тело девушки в чемодане

И снова - без видимых телесных повреждений
Семен ЕЛЕНИН
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На юго-востоке столицы обнаружен труп девушки в чемодане.На юго-востоке столицы обнаружен труп девушки в чемодане.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели девушки, тело которой сегодня нашли на юго-востоке столицы. Несчастная была «сложена» в чемодане.

- На странный чемодан наткнулся дворник, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - В первую очередь было подозрительно, что чемодан стоит в зарослях - это было на аллее Кремлевских Курсантов. На место вызвали полицейских. Они и проводили вскрытие сумки.

Личность погибшей пока установить не удалось.

- Девушке на вид 18-25 лет, - сообщили в Следственном комитете. - При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

На месте, где был обнаружен чемодан, сейчас работают следователи и криминалисты. Исследуется прилегающая местность.

Три недели назад похожий чемодан с телом девушки находили в другой части Москвы - в Воронцовском парке на юго-западе. Тогда на теле тоже не было обнаружено ран или повреждений. А вот результаты вскрытия и причины смерти в СК в итоге так и не обнародовали.

- Пока нет оснований полагать, что два этих случая связаны, - заявил источник. - Но что-то более конкретное можно будет сказать только после вскрытия.

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