Погода в Москве на 2 - 9 сентября: В столице самое тёплое начало осени за 80 лет!

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-02T12:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Про бабье лето нынешней осенью и заикаться пока странно. Потому как погода в столице - как самым настоящим жарким летом! И продержится она ещё как минимум неделю, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 2 - 9 сентября.

В воскресенье, 2 сентября, весь день сухо, +22...+27 градусов.

В понедельник и вторник, 3 и 4 сентября, по ночам +9...+14, днём все те же +22...+27 градусов. Переменная облачность, без осадков. Такая погода обычно бывает в Москве в июле, а по сравнению с сентябрьскими климатическими нормами температура выше на 5 - 6 градусов.

Дальше, вместо логичного по календарю похолодания, нас ждёт усиление жары!

В среду, 5 сентября, под утро +9...+14 градусов, днём +24...+29. Однако день будет пасмурным, возможен небольшой дождь.

В четверг, 6 сентября, ночью +10...+15 градусов, днём +24...+29. Переменная облачность. Ночью не исключены короткие дожди, днём без осадков. Осенний зной под тридцать градусов зашкаливает за климатические нормы уже на 8 - 9 градусов.

Кстати, 6 сентября может быть побит температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в Москве уже 140 лет). Максимум держится ровно 80 лет, с 1938 года, когда солнце раскалило воздух до +29,4 градуса. В 1938 году вся первая декада сентября была аномально жаркой, почти все суточные рекорды установлены именно тогда. С тех пор подобного начала осени в Москве не случалось.

С одной стороны, списать нынешее удивительно затянувшееся лето на глобальное потепление не выйдет: ведь 80 лет назад ещё жарче было! С другой, именно на 1930-1940 годы приходится так называемое "первое потепление Арктики", хорошо известное климатологам. Не случайно именно в эти годы были организованы многие советские полярные экспедиции. Арктика влияет на климат средней полосы и всего Северного полушария. Так что всё взаимосвязано.

Но - вернёмся в сентябрь 2018-го. В пятницу, субботу и воскресенье, 7 - 9 сентября, продолжаем греться и удивляться: синоптики обещают +25...+27 градусов, переменную облачность и никаких дождей.