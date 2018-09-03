Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции «Курская», не признает свою вину

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-03T18:45:13+03:00

Мужчина был пьян и говорит, что стрелял кто-то другой [видео]

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Допрос задержанного уроженца Киргизии, который мог убить 23-летнего сотрудника полиции Андрея Райского в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская», пока не дает никакой ясности. Следователи несколько часов допрашивают приезжего, но тот отказывается признавать свою вину.

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского на Курской .

«У меня даже оружия не было»

- Мужчину 1975 года рождения задержали. Сейчас устанавливается причастность задержанного мужчины в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, - официально говорят в ГУ Следственного комитета по Москве.

Напомним, ночью на станции метро «Курская» обнаружили убитым полицейского Андрея Райского. Он работал в 4-м отделе полиции УВД на Московском метрополитене. Около полуночи Райский остановил в метро мужчину азиатской внешности для проверки документов. У того не было при себе паспорта, полицейский провел его в служебную комнату для установления личности. По одной из версии, такой расклад приезжему не понравился и он попросился в туалет. Долго не выходил, видимо, думал о побеге. Полицейский стал стучать, а позже и взламывать дверь. В последствии у Райского две пули в голову, а задержаннный зашел в вагон и уехал домой.

Камеры видеонаблюдения в метро позволили составить фоторобот. Через несколько часов 43-летнего Нурлана Мурадова в серой куртке и кепке задержали. Он сказал, что родом из Киргизии, имеет регистрацию в Оренбургской области - там же живет его семья. Сам в Москве с 2007 года, работал на кондитерской фабрике. Вот только в убийстве признаваться не стал.

Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции Курская : запись с камеры видеонаблюдения.

- От вас пахнет алкоголем, вы выпивали? - спросил полицейский.

- Да, - признался Нурлан Мурадов. - Просто с другом встретились и пили водку. Потом пришел на станцию метро «Курская», чтобы домой ехать. Но там менты поймали меня. Документов у меня не было с собой, забыл дома.

- Что было потом?

- Мне сказали стоять возле двери, он (ред. Андрей Райский) вовнутрь зашел и началась стрельба. Один выстрел я слышал. Кто стрелял? Не знаю.

- Не вы стреляли?

- Нет. У меня даже оружия не было. В карманах только сигареты были.

Любой, насмотревшись кино, сможет выстрелить

Если отталкиваться от первоначальной версии, что именно Мурадов застрелил полицейского, то тут тоже возникают вопросы: как табельное оружие оказалось у киргиза и откуда у него навыки стрелять?

- Обычно пистолет у полицейского находится в кобуре, вытащить его незаметно, как телефон из джинсов, не получится. Наверное, между полицейским и пассажиром возникла драка, во время которой сотрудник правоохранительных органов мог получить по затылку и упасть на пол. После чего бы нападавшему легко удалось вытащить пистолет, - говорит эксперт по оружию Максим Попенкер. - А может полицейский и сам доставал пистолет для обороны или припугнуть хотел, но после неизвестный выхватил оружие. Сложно понять без видео.

- И вот у преступника оказывается в руках пистолет. Чтобы выстрелить нужны какие-то особые умения? - спрашиваю.

- Если человек служил в армии, то это не проблема. В принципе, любой человек, насмотревшись кино, роликов в Ютубе, сможет перезарядить пистолет и выстрелить. О точности стрельбы на расстоянии речь не идет, здесь же убийца стрелял в упор.

Стрелял в упор и, как сообщалось ранее, дважды. Сам же Мурадов говорит, что слышал один выстрел. На месте убийства найден пистолет — это табельное оружие Андрея Райского. Также появилась информация, что в туалете все же найдены следы крови и борьбы. Но Мурадов не все помнит (или не хочет помнить) и якобы Райский заходил в кабинет, где и началась стрельба.

Андрей РайскийФото: Личный архив

- Вы в наручниках ушли домой? - спросит полицейский.

- Я там их снял. Нет, я был без наручников.

- А чего вы убежали-то?

- Я боялся, стрельба, никого там не было. Я кричал, чтобы «скорую» вызвали.

- Кто его якобы застрелил вы не видели?

- Нет. Я возле двери стоял.

Полицейскому было всего 23 года

Прямых доказательств пока нет, что убийца именно Нурлан Мурадов, потому что на видео сам процесс убийства не зафиксирован. Но есть видео, как он останавливается на станции и о чем-то говорит с уборщицей. А потом просто заходит в вагон и уезжает. Будет ли человек после убийства разговаривать с кем-то или будет просто убегать? А может это был отвлекающий ход? В общем, поведение довольно странное. Во время допроса следователь акцентировал, что Мурадов сильно нервничал и вспотел.

Друзья погибшего полицейского тоже не знают, что именно произошло на станции. Но говорят, что Андрей не мог сам напасть.

- Андрей всегда был спокойным, дружелюбным и отзывчивым. Не смогу поверить, что он мог нагрубить, напасть первым, - вспоминает Руслан, знакомый Андрея Райского. - Как жалко его супругу, они женились недавно - 23 сентября 2017-го, и года не прошло. Остался двухлетний сын.

Возникает вопрос о навыках полицейского, в соцсетях делают свои выводы, мол, был не опытным. Парню было всего 23 года, в правоохранительные органы он пришел сразу же после армии. Да, и видимо Андрею Райскому не очень нравилась эта работа, раз хотел уйти из правоохранительных органов, но не успел.

- Последняя смена была. Уволиться хотел, - написала в соцсети знакомая Светлана Иванова.

В интернете обсуждают также, почему на ночном дежурстве Райский был один? Но в метро пока не готовы ответить, как было именно в ту ночь. Но должно было быть два постовых. Если кто-то уходит, как в данном случае — сопровождает в туалет задержанного, то второй должен быть на посту. Сам пост оставлять нельзя.

– Мы не располагаем пока информацией, сколько человек дежурило на станции, - сказали в СК по Москве.

- А, правда, что конфликт возник на почве отсутствия регистрации? - спрашиваю.

- Это тоже пока не известно. Установлено, что в ту ночь сотрудник полиции остановил мужчину именно для проверки документов. Расследование уголовного дела продолжается.

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