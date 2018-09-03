Двое рабочих сорвались в шахту лифта на юго-западе Москвы

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-03T19:42:49+03:00

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Происшествие случилось в доме №47 по Нахимовскому проспекту. Это здание принадлежит Российской академии наук. Имеет 22 этажа и четыре лифта. На дверях одного из них несколько дней назад появилась табличка «идет ремонт».

- Но на нее никто даже не обратил внимания, - рассказал «КП» сотрудник одной из фирм, арендующих в 47-м доме помещение. - Приезжали работники в комбинезонах. Насколько я знаю, из муниципальной обслуживающей организации. А мы пользовались соседними лифтами.

Днем в понедельник двое мужчин работали внутри кабинки и неожиданно сорвались в шахту. По информации «КП», они находились на уровне первого этажа. Вероятно, потому и остались живы.

- Обоих мужчин доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. - Причины произошедшего предстоит выяснить экспертам.

Скорее всего, это банальное несоблюдение правил и техники безопасности.

В доме РАН располагается масса организаций и фирм. IT-компания, юридический центр, филиалы университета, торговые компании, офис по продаже авиабилетов и другие.