Большая кольцевая линия столичного метро: поезда поедут по тоннелю под каналом имени Москвы

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-04T10:50:29+03:00

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Большая кольцевая линия (БКЛ) метро уходит уже не только под землю, но ещё и под воду. Столичные метростроевцы начали копать левый перегонный тоннель на очередном участке БКЛ на северо-западе Москвы - от станции «Мневники» до «Улицы Народного ополчения».

- Тоннель строится на глубине от 22 до 48 метров, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Маршрут пройдет под каналом имени Москвы, а затем около опор эстакады развязки на пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народного ополчения. При этом расстояние от свода тоннеля до дна канала имени Москвы составит не менее 13 метров.

Проект станции метро "Улица Народного ополчения". ФОТО mos.ru

"Тоннель длиной 1862 метра планируем пройти до конца лета следующего года", - сообщил мэр Сергей Собянин в своём Твиттере.

Новый участок БКЛ будут прорубать в скальных и полускальных породах. Для этого используют 6-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-798 под именем "Ольга". Раньше эта гигантская машина работала на строительстве левого перегонного тоннеля на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Жулебино» до «Лермонтовского проспекта», а также правого перегонного тоннеля на Некрасовской (бывшая Кожуховская. - прим. авт.) ветке от станции «Улица Дмитриевского» до «Косино».

Схема будущей Большой кольцевой линии. Источник mos.ru

Напомним, Большая кольцевая линия метро обещает стать самым масштабным проектом в истории московского метростроения. Длина нового кольца - 69 километров. На нем разместят 31 станцию, 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 - на Московское центральное кольцо, 5 - на первые линии Московских центральных диаметров и 11 - на радиальные линии железной дороги. Для этого построят транспортной-пересадочные узлы с переходами по принципу "сухие ноги". То есть пересадку можно будет сделать, не выходя на улицу, комфортно в любую погоду.

Проект станции метро "Мнёвники". ФОТО mos.ru

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра", курсирующий по северо-западу Москвы, открылся в феврале 2018 года. А в конце августа этот отрезок соединился в единый маршрут с новым участком Калининско-Солнцевской линии из семи станций. Теперь от конечной станции желтой ветки "Рассказовка" можно в среднем за 45 минут доехать по прямой до станции "Петровский парк". Сейчас на всех участках Большого кольца метро готовятся проекты и строятся следующие участки.