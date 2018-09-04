От парка «Тюфелева роща» до станции МЦК «ЗИЛ» пройдем по стеклянному мосту

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-04T13:15:14+03:00

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Дизайн северного терминала станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» и моста между станцией и новым парком «Тюфелева роща» утвердили в Москомархитектуре. Мост сделают прозрачным и построят на высоте 8 метров. С него можно будет полюбоваться красивыми видами на парк.

- Северный терминал станции МЦК «ЗИЛ» будет трехэтажным с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами, - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. - На первом этаже разместят билетные кассы, там же будут турникеты для тех, кто прибывает на станцию и уезжает с нее, лифты и лестничные марши с пандусами, по которым можно будет попасть на верхние этажи здания или спуститься к платформе.

Второй этаж терминала отдадут под магазины, аптеки и служебные помещения. А на прозрачный пешеходный мост можно будет попасть с самого верхнего, третьего этажа. Стеклянный переход построят по принципу «сухие ноги». Ни дождь, ни снег, ни ветер не помешают пешеходам дойти от станции до парка и обратно.

- Мост построят над оживленной автомобильной дорогой, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Его длина - 45 метров, а высота - семь метров. Со стеклянного моста откроется панорамный вид на зеленую зону отдыха.

Напомним, платформа МЦК «ЗИЛ» и ее южный терминал приняли первых пассажиров осенью 2016 года при запуске Московского центрального кольца. Здесь появился одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ «ЗИЛ»), в котором соединились МЦК и остановки автобусных маршрутов. Из южного терминала станции через два выхода можно попасть к жилым домам и Олимпийскому центру синхронного плавания на Автозаводской улице. А из нового северного терминала так же через два выхода - к жилым домам на Автозаводской улице и парку «Тюфелева роща». Новое место отдыха открыл в августе мэр Сергей Собянин. На площади 10 гектаров разместились пруд с прозрачной водой, прогулочные дорожки с деревьями, кустарниками и газонами, лавочки и беседки, площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Фишкой парка стала необычная пергола длиной 1,3 километра из кортеновской стали, то есть с эффектом ржавчины. Сооружение сделали похожим на конвейерную ленту как напоминание о бывшем заводе ЗИЛ. В тени перголы можно гулять и отдыхать на лавочках.