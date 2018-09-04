В Москве открыли бессветофорный участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-04T11:58:28+03:00

Новый участок проходит от существующего участка Северо-Восточной хорды на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее – с северной стороны Казанского направления МЖД до выхода на МКАД (Косинская эстакада). Фото: Алиса ТИТКО

Он позволит улучшить транспортную ситуацию в юго-восточном и восточном секторах города

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Северо-Восточная хорда вышла на МКАД - новый участок от шоссе Энтузиастов открыли 4 сентября. Автомобили теперь поедут от Косинской эстакады МКАД до Открытого шоссе. Это бессветофорная шестиполосная магистраль. Всего построено 11,8 км дорог, включая 6 эстакад общей длиной 3,7 км. В составе участка построена самая протяженная эстакада в Москве - 2,5 км прямого хода от платформы "Плющево" МЖД до эстакады-съезда с Перовской улицы на Северо-Восточной хорде.

Новый участок проходит от существующего участка Северо-Восточной хорды на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее – с северной стороны Казанского направления МЖД до выхода на МКАД (Косинская эстакада). На открытии 4 сентября побывал и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Дорога первоклассная получилась. Это один из самых сложнейших участков Северо-Восточной хорды. Много коммуникаций, действующих предприятий, стыковка с железной дорогой, – сказал Сергей Собянин. - На участке самая длинная эстакада в городе - 2,5 км. Важнейший участок, около миллиона человек и 10 районов получили транспортную доступность, в том числе Некрасовка и те, кто за МКАДом.

Мэр Сергей Собянин на открытии участка.Фото: Алиса ТИТКО

Транспортная ситуация, со слов мэра, улучшится на МКАДе, шоссе Энтузиастов, Открытом и Щелковском шоссе. Благодаря реконструкции пешеходных переходов прогулки в Кусково станут гораздо комфортнее.

Удобно будет и пешеходам. Новые переходы позволят удобнее добираться до станции метро "Выхино", платформ "Выхино" и "Плющево", до Успенского храма и Вешняковского кладбища.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД началось в феврале 2016 года. Завершить работы смогли в два раза быстрее нормативного срока строительства.

- Это один из сложнейших участков, здесь 2,5 км - искусственные сооружения в виде эстакады, идущей параллельно железной дороге. Самые сложные работы выполнялись в дни Чемпионата мира по футболу, когда режим движения поездов был достаточно плотным. Если нам отводили два часа для работы, то мы выполняли строго по расписанию, чтобы не дать сбой пассажирскому движению и задержку строительству, - сказал первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов.

ПЛЮСЫ НОВОГО УЧАСТКА СВХ:

- позволит рапределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и ТТК;

- улучшится транспортная ситуация в юго-восточном и восточном секторах города, упростится въезд в Москву для жителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, расположенных за МКАД, а также для жителей города Люберцы Московской области;

- позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на вылетные магистрали – Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и ТТК;

- в перспективе – обеспечить прямую связь с дублером федеральной трассы "Москва-Казань".