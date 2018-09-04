В столице начали набирать участниц конкурса красоты "Мисс Москва"

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-04T19:18:39+03:00

Шоу пройдет этой осенью в 23-й раз

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Для тех, кто мечтает, но все никак не решится, момент настал. Конкурс «Мисс Москва-2018» начинает отбирать претенденток на корону. В 23-й шоу пройдет в Первопрестольной, в этом году оно состоится осенью.

Что для этого нужно? Быть красивой и талантливой. Единственное ограничение — возраст. Участницей можно стать, если вам от 16 до 28 лет.

Неплохо уметь двигаться, быть пластичной, но не обязательно. Всему обучат.

Претенденток на корону ждут курсы хореографического, актерского мастерства, дефиле, сценической пластики, даже тренинги с психологами проведут, если сильно разволнуетесь.

Вес и рост, как мы видим, значения не имеет. Так что вперед!

Та, что получит корону «Мисс Москва»,отправится на национальный конкурс «Краса России».

Заявки можно слать сюда. zayavkikrasa@gmail.com

Или звонить 7 (499) 250-2528, +7 (916) 210-8018.