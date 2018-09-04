2018-09-04T21:12:08+03:00
Общество

Ликсутов: по Москве-реке будет ходить регулярный транспорт, в Европе давно это есть

Руководитель департамента транспорта столицы рассказал о грандиозных планах своего ведомства
Павел КЛОКОВ
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Заммэра Москвы Максим Ликсутов.Заммэра Москвы Максим Ликсутов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве появится регулярный речной транспорт. Об этом 4 сентября заявил журналистам руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

- По нашим планам, речные трамваи начнут ходить в 2021 году, - сказал он. - Высшая школа экономики по заказу Правительства Москвы провела исследование и оценила положительно перспективу этой затеи. С итоговым отчётом мы уже ознакомились. И мэр города тоже. Первый маршрут будет проходить от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Он свяжет Деловой центр с городскими парками.

Каждое судно будет отчаливать в своё время и приходить обратно ровно по расписанию. Интервал движения - шесть минут. Длина маршрута - 10 км. Самое интересное, что движение речных трамваев будет работать и зимой. Вода на их пути не успеет схватиться толстым слоем льда. А если такое и случится, по маршруту с утра будут пускать ледокол.

- Тарифы будут действовать городские, - добавил Ликсутов. - Но сколько именно будет стоить проезд, говорить пока рано. В европейских городах эта практика давно уже есть. Вот и мы попробуем. Вместимость каждого судна будет около 100 человек. Маршрут пройдёт вдоль строящихся жилых комплексов, охватив Хорошево-Мневники, Пресненский парк, Филевский и Дорогомилово. Время в пути - 104 минуты.

До 2021 года предстоит наладить инфраструктуру и подготовить причалы. Для начала их будет семь («Нижние Мневники», «Верхние Мневники», «Сердце столицы», «Западный порт», «Набережная Тараса Шевченко», «Красная Пресня» и «Киевский вокзал»)

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