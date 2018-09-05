В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-05T12:07:14+03:00

Благодаря участку от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург" полноценно зашла в город. Фото: Алиса ТИТКО

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В Москве за последний месяц открыли третий участок Северо-Восточной хорды (СВХ) – от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Эта трасса длиной порядка 5 км проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги. В составе участка построены 8 искусственных сооружений – 7 эстакад и мост через реку Лихоборку. На открытие 5 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, уже построено 2/3 Северо-Восточной хорды.

- Платная дорога М-11 Санкт-Петербург-Москва уже давно подошла к Москве вышла на Бусиновскую развязку, но на этом строительство в свое время и закончилось. Получилось так, что большая федеральная трасса не имеет нормальной интеграции с городскими дорогами. Все автомобилисты с платной дороги оказываются на МКАДе и попадают в обычную МКАДовскую пробку. Это означает, что сама магистраль работает неполноценно, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас благодаря участку от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург" полноценно зашла в город. Теперь машины из Санкт-Петербурга, Твери, Зеленограда, аэропорта "Шереметьево" и городов Подмосковья могут напрямую, минуя МКАД, заехать в город, свернуть на Северо-Западную хорду и проехать через пол-Москвы вплоть до Мичуринского проспекта. Либо они могут выехать на Дмитровское шоссе и по нему добраться в центр Москвы.

- Это разгрузит ряд дорог в Москве и сделает платную дорогу более эффективной. Снимет часть нагрузки с Ленинградки, Дмитровки и Коровинского шоссе, Большой Акадимической. В целом улучшит ситуацию на севере Москвы. Это касается, как минимум, пяти районов Северного округа, - объяснил мэр города.

Следующим этапом станет строительство двух участков: от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе и от Ярославского шоссе до Открытого шоссе. По словам Сергея Собянина, строительство начнется в 2019 году, для этого понадобится два-три года.

- Мы долго не проектировали, не строили параллельно. Сложности связаны с коммуникациями, действующими дорожными сетями, железной дорогой. Надеюсь, что в течении двух-трех лет построим, - сказал мэр Москвы.

В ближайшее время закончат строительство транспортно-пересадочного узла "Ховрино", в состав которого войдут станция метро, новая платформа железной дороги и междугородний автовокзал. И тогда город будет полностью готов принимать по трассе М-11 не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта. Также формируется транспортно-пересадочный узел возле станции метро "Петровско-Разумовская".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бессветофорный участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД открыли. Он позволит улучшить транспортную ситуацию в юго-восточном и восточном секторах города.

О Северо-Восточной хорде

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва–Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца, до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

УЧАСТКИ

- от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы открыт 24 ноября 2014 года;

- от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе открыт 5 сентября 2018 года;

- от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе - начнут строительство в 2019 году;

- от Ярославского шоссе до Открытого шоссе - начнут строительство в 2019 году;

- от Открытого шоссе до Щелковского шоссе был открыт 20 августа 2018 года;

- от Щелковского шоссе до Измайловского шоссе открыт 10 августа 2017 года;

- от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов открыт 4 сентября 2017 года;

- от шоссе Энтузиастов до МКАД открыт 4 сентября 2018 года.