2018-09-05T16:44:47+03:00
Общество

Реконструкция кинотеатра «Прага»: пять кинозалов, стеклянные стены и винтажная вывеска

Старые здания превращаются в общественные центры
Светлана ВОЛКОВА
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Кинотеатр «Прага» превратится в развлекательный центр. Фото: mos.ruКинотеатр «Прага» превратится в развлекательный центр. Фото: mos.ru
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В Москве продолжается реконструкция советских кинотеатров. К 2019 году в них после ремонта и надстройки начнут открываться районные общественные центры. Желающие смогут заняться здесь спортом, перекусить в ресторане, побывать на мастер-классах или на выставке. В мэрии утвердили специальную программу перезагрузки кинотеатров. В списке - 39 адресов по всей Москве (карта - на портале Стройкомплекса Москвы). В восьми из них перестройка уже идет. К примеру, кинотеатры «Звездный», «Восход», «Варшава» и «Саяны» реконструируют частично, поскольку их проще приспособить под современные проекты. Большинство двух- и трехэтажных зданий строителям придется перекроить полностью. Например, «Ашхабад» в Северном Чертанове. Причем среди обновленных центров не будет ни одного выше четырех этажей.

Одним из таких обновленных кинотеатров станет известный столичный кинозал «Прага» на Нижней Масловке в Северном округе столицы. Большой ремонт в нем уже начался. Строители уже почти снесли старый фасад, убрали вывеску. Здание превратится в многофункциональный районный центр с кинокомплексом. При этом привычный вид сохранится.

- Проекты реконструкции кинотеатров разрабатываются, исходя из потребностей районов, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Центральный фасад и первые этажи «Праги» украсят панорамным остеклением. При этом сохранится винтажная вывеска с названием кинотеатра. Оригинальное название и дизайн отсканируют в 3D и воспроизведут в современных, долговечных материалах.

По проекту выступающие части здания украсят керамическими панелями с подсветкой. На четырех этажах разместятся 5 кинозалов, детские кружки, кафе, супермаркет и пункты бытовых услуг.

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