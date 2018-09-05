В квартире обвиняемого в убийстве полицейского нашли футболку со следами крови

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-05T12:15:05+03:00

Нурлан Муратов родом из Киргизии, но уже давно получил российское гражданство и живет в Оренбурге, приезжая в Москву на заработки. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

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В Черемушкинском суде Москвы сегодня рассмотреть ходатайство следствия об аресте 43-летнего Нурлана Муратова. Напомним, уроженца Киргизии подозревают в убийстве полицейского. В ночь на понедельник сотрудник ППС Андрей Райский остановил на станции «Курская» пьяного мужчину. У того не оказалось документов. Во время оформления протокола мужчина попросился в туалет - его пришлось спускать на эскалаторе на платформу, где находится служебный туалет. В этом помещении что-то произошло. Через несколько минут - это установили благодаря камерам видеонаблюдения - задержанный вышел из двери один и уехал на ближайшем поезде. А уборщица нашла тело полицейского с простреленной головой. Подозревают, что задержанный отнял у Райского табельный пистолет и убил.

Предполагаемого убийцу нашли. 43-летний Нурлан Муратов родом из Киргизии, но уже давно получил российское гражданство и живет в Оренбурге, приезжая в Москву на заработки.

Сам Муратов ни в чем не признается.

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В СК сейчас проводят сразу несколько экспертиз, которые могут подтвердить или опровергнуть - стрелял ли Муратов. Но исследуют сейчас не только пистолет, из которого был убит Андрей Райский.

- В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью, - сообщили в Следственном комитете. - В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови.

Напомним, Нурлану Муратову предъявлено обвинение по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Но после результатов экспертиз ее могут переквалифицировать на «убийство».

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского на Курской .

КСТАТИ

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