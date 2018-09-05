Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Москве на 2 месяца

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-05T13:56:53+03:00

Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве Нурлан Муратов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. ФОТО АГН МОСКВА

На заседании выяснилось, что у Нурлана Муратова фиктивная прописка в Оренбурге, а за 10 лет гражданства РФ русский язык он так и не освоил

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43-летний Нурлан Муратов, которого обвиняют в убийстве полицейского в московском метро, арестован на два месяца. Ходатайство следствия сегодня разбирали в Черемушкинском суде.

Напомним, уроженца Киргизии с оренбургской пропиской в ночь на понедельник сотрудник полиции Андрей Райский остановил на станции «Курская». Муратов был, так сказать, не трезвый. А вот документов с собой у него не оказалось. Во время оформления протокола мужчина попросил отвести его в туалет - Муратова пришлось спускать на эскалаторе на платформу, где находится служебный туалет. Через несколько минут задержанный вышел из двери один и уехал на ближайшем поезде. А уборщица нашла тело сержанта с простреленной головой. Подозревают, что Муратов отнял у Райского табельный пистолет и...

В коридоре Муратова сопровождают несколько конвоиров. Невысокий, худой мужчина. Простенькая куртка. Белая кепка на глаза. Общаться с журналистами Муратов отказывается.

- Вы признаете себя виновным?

- Чья кровь на футболке, которую нашли у вас дома?

- Хотите что-то сказать родным убитого полицейского?

Молчание. Глаза в пол.

Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции Курская : запись с камеры видеонаблюдения.

- На допросах Муратов несколько раз менял свои показания, - накануне рассказывал корреспонденту «КП» источник в следствии. - То он говорил, что даже не заходил вслед за Райским в служебный туалет, потом - что не видел никакой уборщицы. Хотя и то, и другое опровергается не только показаниями свидетелей, но и записями с камер видеонаблюдения. В итоге он вообще заявил, что не говорит по-русски, а суть его показаний мы просто не поняли, и он наши вопросы не понимал...

В общем, на заседание в суде Муратов попросил переводчика с киргизского языка. Через него задержанный коротко пересказал свою биографию. Уроженец Киргизии, приехал из маленького села в Ошской области. Женат. Двое детей. С 2008 года - гражданин России.

- Вы владеете русским языком? - спросила судья Зинаида Никиточкина.

- Не владею, - перевёл переводчик.

- То есть вы десять лет имеете российское гражданство, живете в России и не знаете русского? - удивилась судья.

Муратов кивнул.

Дальше - больше. Судья попросила назвать адрес своей прописки. Муратов не смог вспомнить ничего больше названия города - Оренбург. Хотя в паспорте стоит штамп, а там и улица, и номер дома.

- То есть, вы по этому адресу никогда не жили?

- Не жил.

Своего жилья в России у Нурлана Муратова нет. В Москве он с женой и детьми мотался по съемным квартирам. Сейчас живет в районе метро Красногвардейская. Работает оператором линии на кондитерской фабрике «Ротфронт».

Следователь и прокурор попросили судью арестовать Нурлана Муратова на два месяца. По месту прописки не живет, недвижимости в Москве не имеет. Поэтому запросто может убежать. Адвокат настаивал, что никаких доказательств против Муратова у следствия до сих пор нет. А значит приезжий пока ещё только свидетель.

Тем не менее, судья согласилась с доводами следствия. Нурлан Муратов арестован до 3 ноября.

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского на Курской .

КСТАТИ

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