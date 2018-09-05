Модель Киру Майер отправили на 1,5 года в колонию за нападение на гаишника

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-05T19:43:13+03:00

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Говорят же, что красота - страшная сила! Тонкая фигуристая брюнетка Кира Майер - звезда соцсетей, бывшая девушка певца Алексея Воробьёва (если верить слухам и совместным фоткам в Instagram) и... гроза московских гаишников.

Сегодня Пресненский суд огласил приговор - красавица Кира ближайшие полтора года своей жизни проведет в колонии-поселении. Статья уголовного кодекса, по которой ее обвиняли и продержали несколько месяцев в СИЗО (!), звучит так: «Применение насилия в отношении представителя власти». Штаааа?!

Немного сначала. На самом деле Киру Майер зовут Маша. Имя девушка поменяла в последнем классе школы. Тогда она, кстати, жила в Удмуртии, в городе Сарапул. Но в какой-то момент отличница решила, что надо перебираться в Москву. Познакомилась, как говорят, через соцсети с состоятельными столичными мужчинами и махнула в Белокаменную. Одноклассницы едва на второй курс вузов поступали, а у Киры уже была собственная квартира в Москве и шикарный белый «Мерседес». На нем девушка любила гонять по Москве. Спа-салоны, рестораны, променады. Странички в соцсетях пестрели откровенными фото - в нижнем белье и практически без.

В мае прошлого года модель видели на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах с певцом Алексеем ВоробьевымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В прошлом году Кира впервые попала в полицейские сводки. В центре Москвы она на своем «Мерседесе» въехала в чужую машину, но дожидаться гаишников не стала, газанула с места аварии. Ее, конечно, нашли. Камеры сейчас в Москве, слава богу, на всех столбах. За бегство после ДТП модель лишили водительских прав. Но от покатушек за рулем авто девушка после этого не отказалась. Спустя несколько месяцев случился еще один эпизод. «Мерседес» Киры остановили двое ДПСников. Попросил предъявить права. Их у девушки, как мы помним, нет. И тогда она предложила полицейским взятку! Причем не деньгами. Кира сказала, что могла бы отблагодарить гаишников... сексом. Так и сказала. Но полицейские оказались мужчинами стойкими, принципиальными. Начали составлять протокол об административном нарушении. Кире это не понравилось. Сначала она просто пререкалась с сотрудниками, потом попыталась вырвать у одного из них бумагу, да так интенсивно пыталась, что (дальше цитата из официальных документов) «причинила инспектору телесные повреждения». После этого и появилось то самое уголовное дело.

На самом деле Киру Майер зовут МашаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кира, разумеется, не ожидала, что ее отправят в СИЗО. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, но журналисты слышали из-за закрытых дверей, как плачет модель.

И вот оглашен приговор. Реальный срок! 1 год и 6 месяцев колонии-поселения. Адвокат Киры Майер заявил, что будет обжаловать приговор. Защита звезды Instagram рассчитывает, что удастся добиться пересмотра приговора и девушка ни в какую колонию не поедет.