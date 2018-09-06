Погода в Москве 7 - 11 сентября: Осень? Нет, не слышали

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-06T18:45:21+03:00

И лишь редкие желтые листочки намекают, что на улице - не середина лета, а все-таки начало осени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные и на следующей недели в столице тепло, как в июле! В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 7 - 11 сентября

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Заканчивается первая неделя сентября, а осень в Москве как будтои не началась. Погода в столице такая, как обычно бывает в июле, признают синоптики. Скажем, в четверг, 6 сентября, воздух прогрелся до +25 градусов, синее небо, яркое солнце. И лишь редкие желтые листочки намекают, что на улице - не середина лета, а все-таки начало осени.

Предстоящие выходные снова будут идеальными для поездок на дачу, отдыха на природе и прогулок по городу. Аномальная для сентября теплынь покидать столицу не собирается и в начале следующей недели.

В Гидрометцентре России составили прогноз погоды в Москве на 7 - 11 сентября:

В пятницу, 7 сентября, под утро +8...+13 градусов, днем +21...+26. Переменная облачность, без осадков.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, по ночам +8...+13 градусов, местами воздух может остыть до +4. Днем +21...+26, солнечно и сухо.

В понедельник, 10 сентября, погода практически без перемен: ночью +7...+12 градусов, днем +21..+26. Переменная облачность и никаких дождей.

Во вторник, 11 сентября, облаков на небе станет больше, местам возможны небольшие короткие дожди. Но по-прежнему тепло. Ночная температура +7...+12 градусов, дневная +20...+25.

Такая погода на 5 - 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. Однако до температурных рекордов еще далеко. Все суточные максимумы для ближайших дат держатся 80 лет, с 1938 года - тогда начало сентября было не просто теплым, а реально знойным! 7 сентября 1938 года воздух раскалился до +31,5 градуса, 8 сентября до +29,8 градуса. Сейчас эти рекорды точно не будут побиты.

В Гидрометцентре напоминают, что у радующего москвичей затянувшегося лета есть и минусы. В мегаполисе в сухую погоду с повышенным атмосферным давлением ухудшается экологическая ситуация, так как вредные примеси скапливаются в приземном слое воздуха. А в подмосковных лесах повышенная пожарная опасность.