СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-06T11:17:39+03:00

Благодаря «Дням без турникета» у всех желающих есть возможность побывать за кулисами крупных производств, узнать, как создаются товары, известные всей стране. Автор фото: Наталья ГАРЦЕВА

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Несколько раз в год самые продвинутые, самые известные московские компании открывают свои двери для всех желающих. Акция «День без турникетов» становится уже доброй традицией. Причем, она не привязана к какому-то определенному дню в году, неделе, месяцу. Все идет от интереса горожан. Благодаря «Дням без турникета» у москвичей и туристов есть возможность побывать за кулисами крупных производств, увидеть практически с расстояния вытянутой руки самые передовые технологии, узнать, как создаются товары, известные всей стране.

- Благодаря колоссальному интересу москвичей акция проходит уже в третий раз в этом году, - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. - Каждый «День без турникетов» открывает новые двери для москвичей - в этот раз к акции впервые присоединились IT-компании и центры инжиниринга при вузах. В нынешней акции участвовало 52 компании, 23 из которых впервые присоединились ко «Дню без турникетов».

Жители Москвы и гости столицы имели возможность записаться на интересующие экскурсии и мастер-классы через сайт mos.ru.

Нынешний «День без турникетов» растянулся на целых три дня - с 30 августа по 1 сентября. Причем, программа проекта с каждым разом становится более разнообразной. Если когда-то проект начинался с привычного формата производственных экскурсий, то теперь это уже разветвленная система разножанровых мероприятий. Экскурсии, разумеется, по-прежнему один из самых востребованных форматов. Причем, не только по конкретным производствам, но и исторические. В этот раз гости «Дня без турникетов» имели возможность пройтись с гидом пешим маршрутом «Вокруг промышленной Каланчевки», посетить автобусные экскурсии «Индустриальная Яуза» и «Краснокирпичные кластеры: Даниловская мануфактура» или стартовать по Москва-реке на теплоходе от пристани на Кленовом бульваре, став участником экскурсии «Москва промышленная: взгляд с реки» - еще два-три века назад все крупнейшие мануфактуры строились именно на реках, поэтому с воды открываются фасады производств с самыми потрясающими историями.

Что касается экскурсий по производствам, наибольшим интересом москвичей пользовались заводы, где производят косметику, прохладительные напитки и (мммммм!) вкуснейшее мороженое. При этом школьники чаще всего записывались на мастер-классы в детских технопарках - это новая сеть площадок, где старшеклассники могут получать базовые знания по большому списку профессий будущего, от программирования роботов до запуска беспилотников.

Кстати, на нынешней акции впервые был опробован формат промышленного квеста - знакомство с прошлым и настоящим того или иного предприятия через увлекательный интерактив. Здесь многие взрослые дяди словно снова превратились в восторженных юношей. Участников квеста «Путешественники во времени» обучали закалять детали перед покраской, резать металл с помощью газа, управлять грузоподъемным краном и даже печатать на 3D-принтере!

Также в рамках проекта были организованы два лектория. В Музее Москвы на лекцию «История малых дел» пришли москвичи, которые хотели бы запустить собственный бизнес. Успешные предприниматели рассказывали, как найти свою нишу и создать правильную стратегию развития компании. А в павильоне «Космос» на ВДНХ прошла встреча «Взгляд в будущее», где шла речь о применении современных технологий для развития инфраструктуры Москвы.

Ну а в завершающий день на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" участники «Дня без турникетов» имели возможность посетить музыкальный фестиваль, хэдлайнером которого стала группа Brainstorm.

В общей сложности мероприятия проекта посетили 15 тысяч человек. На текущий момент это рекорд. И, кажется, то ли еще будет!

- Мы планируем провести еще несколько «Дней без турникетов» до конца 2018 года, - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как говорится, следите за анонсами.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА

Первый «День без турникета» был организован Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы еще в 2012 году. Тогда в проекте поучаствовали 8 предприятий, которые посетили около 600 человек. В дальнейшем число участников росло в геометрической прогрессии. Для сравнения. Предпоследняя (на текущий момент) акция прошла в июле текущего года - 38 предприятий, 10 тысяч посетителей. А нынешняя - уже 52 компании и 15 тысяч участников!