2018-09-06T20:11:50+03:00
Общество

«Самой красивой страной» теперь можно любоваться прямо из метро

На станции «Выставочная» открылась экспозиция работ финалистов фотоконкурса Русского географического общества
Евгений САЗОНОВ
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«Самая красивая страна» – масштабный медиапроект РГО«Самая красивая страна» – масштабный медиапроект РГОФото: Михаил ФРОЛОВ
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Впервые фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» спустился в метро. На станции «Выставочная» можно увидеть прекрасные фото, присланные лучшими фотографами России.

«Самой красивой страной» теперь можно любоваться прямо из метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Самой красивой страной» теперь можно любоваться прямо из метроФото: Михаил ФРОЛОВ

«Самая красивая страна» – масштабный медиапроект РГО, направленный на сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые фотоконкурс состоялся в 2015-м и стал ежегодным.

На станции «Выставочная» открылась экспозиция работ финалистов фотоконкурса Русского географического общества Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции «Выставочная» открылась экспозиция работ финалистов фотоконкурса Русского географического обществаФото: Михаил ФРОЛОВ

В 2018 году на конкурс поступило около 47 тысяч работ от 8 тысяч фотографов из России и других стран мира.

Впервые фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» спустился в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» спустился в метроФото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в конкурсе 12 номинаций. Среди них «Пейзаж» (самая популярная номинация среди участников конкурса), «Коренные и малочисленные народы России», раскрывающая самобытность народов России, «Подводный мир» – фотографии, сделанные под водой, «Культурное наследие» – номинация призвана обратить внимание на объекты материальной и духовной культуры нашей страны, созданные прошлыми поколениями и являющиеся ценностью для современников, и другие.

На станции «Выставочная» можно увидеть прекрасные фото, присланные лучшими фотографами России Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции «Выставочная» можно увидеть прекрасные фото, присланные лучшими фотографами РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Поэтому фотографии России присылали не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Единственное обязательное условие конкурса – все фотографии должны быть посвящены нашей стране.

Всего в конкурсе 12 номинаций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в конкурсе 12 номинацийФото: Михаил ФРОЛОВ

В 2018 году на конкурс поступило около 47 тысяч работ от 8 тысяч фотографов из России и других стран мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2018 году на конкурс поступило около 47 тысяч работ от 8 тысяч фотографов из России и других стран мираФото: Михаил ФРОЛОВ

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