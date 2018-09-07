Блогер, писатель, завидный жених. Как сидящий на зоне киллер Ореховской ОПГ стал звездой соцсетей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-07T17:08:41+03:00

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Шерстобитова в криминальном мире 90-х считали человеком-фантомом. Неуловимый киллер по прозвищу Леша-Солдат. Многие были уверены, что это не один человек, а несколько совершенно разных профессиональных убийц. Задержать его смогли только в 2006-м, когда все самые громкие криминальные войны уже отгремели. Лешу-Солдата взяли в больнице, когда он приехал проведать отца. На съемной квартире нашли целый арсенал оружия. В итоге в суде были доказаны 12 убийств и покушений на убийство, совершенные киллером. Ему дали 23 года «строгача». С 2008 года Шерстобитов сидит в колонии под Липецком. И не просто сидит. Спортивный, подтянутый даже в свои пятьдесят с лишним лет Леша-Солдат становится звездой соцсетей. Да-да, сидя в зоне! У него несколько страничек в интернете, он пишет книги, которые расходятся неплохими тиражами, обрастая армией поклонников. Как это получилось?

Алексей Шерстобитов получил 23 года колонииФото: ВКонтакте

МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

Прозвище «Солдат» - это намек на армейское прошлое. Сын кадрового офицера, вырос в военных городках, с детства умел стрелять. Учился в высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений. Получил лычки старшего лейтенанта внутренних войск, отвечал за железнодорожные перевозки. Всю жизнь занимался спортом - в футбол играл, увлекался спортивным троеборьем (сейчас это называется пауэрлифтинг). Через спорт, качалку в Медведково, у него и появились знакомства в криминальном мире. В начале 90-х он ушел в телохранители - отвечал за безопасность семьи одного бизнесмена. Потом устроился начальником охраны гостиницы на Ленинском проспекте, формально числился в ЧОП - это давало разрешение носить боевое оружие. Уже оттуда его и пригласили друзья-спортсмены, которые оказались во главе Ореховско-Медведковской группировки. Поначалу просто выбивали из «коммерсов» деньги. Банальный рэкет. Но лидеры ОПГ очень быстро разглядели в Шерстобитове новые таланты, и именно он возглавил группу, которая отвечала за физическую ликвидацию конкурентов. Боссов других группировок, авторитетов или предпринимателей, которые не хотели отдавать бизнес.

Прозвище «Солдат» - это намек на армейское прошлоеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Леша-Солдат тщательно прорабатывал все свои «операции». До мелочей. Не оставляя свидетелей. Постоянно менял внешность, ходил в гриме - с фальшивыми усами, бородой, в париках. Каждые два-три месяца менял съемные квартиры, колеся по Москве и области. Пистолет, снайперская винтовка, гранатомет, автомат - оружие выбирал под каждого конкретного «клиента». И никогда не повторялся. В 1999-м исчез. Будто и не было никакого Леши-Солдата.

А в 2006-м, когда начались задержания бегавших по заграницам лидеров Ореховской ОПГ, его сдали бывшие дружки. На допросах всплыла информация о некоем Леше-Солдате, который был штатным киллером «ореховских». В числе его жертв называли криминального авторитета Отари Квантришвили (получил три пули из снайперской винтовки в 1994-м) и владельца ночного клуба «Доллс» Иосифа Глоцера (убит в 1997-м из револьвера с оптикой, с расстояния почти 50 метров).

Леша-Солдат тщательно прорабатывал все свои «операции»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Шерстобитов после задержания утверждал: он давно отошел от дел и в последнее время якобы работал на стройке, обычным штукатуром. А вот в МУРе считали, что Леша-Солдат с помощниками готовил очередное заказное убийство...

Приговор был оглашен в конце 2008 года. С тех пор Шерстобитов в колонии. И там вдруг началось интересное.

ЛИКВИДАТОР

Пять лет назад Шерстобитов стал писателем. В 2013-м вышла в свет его первая книга. Автобиография. «Ликвидатор. Исповедь легендарного киллера». Через год вышла еще одна часть. Пошли переиздания. А следом бывший профессиональный убийца начал писать уже художественные произведения. Итого за последние пять лет он выпустил больше десятка книг. Одна из последних - вообще в жанре мистического триллера!

Национальными бестселлерами пока они не стали. Но тиражи по 8-10 тысяч по нынешним временам - неплохо.

Интересно, что параллельно в соцсетях у Алексея Шерстобитова появились собственные аккаунты. Заключенным, напомним, запрещено пользоваться мобильной связью, интернетом. (Хотя не секрет, что мобильники в зоны все равно проносят, за взятки). Но странички Шерстобитова в ВКонтакте, Instagram и YouTube ведут его родственники и сотрудники издательства «Книжный мир», которое печатает книги киллера. Мало-помалу соцсети Шерстобитова обрастают поклонниками. Здесь регулярно выкладываются его архивные фото-видео - от детских воспоминаний до снимков и записей тех самых 90-х. Раритет. Много и современных фото - как Шерстобитов живет в колонии. У него частенько бывают журналисты. Он по-прежнему занимается спортом. Даже в свой 51 год - рельефный мужчина с молодецким взглядом. Чего там говорить, эффектный.

Пять лет назад Шерстобитов стал писателем. В 2013-м вышла в свет его первая книгаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Более того. В 2016 году в колонии он женился на девушке из Питера. Психиатру Марине Сосенко немного за 30. С Шерстобитовым она несколько лет обменивались письмами. Ну и завертелось... Говорят, Лешей Солдатом красавица заинтересовалась после того, как прочла одну из его книг. Свадьбу, конечно, отметили без пышной гулянки и алкоголя (на зоне это запрещено), но красиво. Молодые для фотосессии приоделились в костюмы эпохи американских гангстеров столетней давности.

МОЛОДАЯ ЖЕНА

Известно, что раньше Шерстобитов был дважды женат. Первую семью, как он сам писал в книгах, покинул, чтобы не подставлять под удар - ему приходилось каждые пару месяцев менять съемные квартиры, скрываясь от бойцов конкурирующих группировок. Потом была еще одна женщина и недолгий штамп в паспорте. Но они тоже расстались. И вот - Марина!

Жгучая брюнетка с точенной фигуркой и пухлыми губками по последней моде. (Кстати, уже потом пресса узнала, что когда-то Марина была замужем за телеведущим Сергеем Дружко. Такая вот «Санта Барбара»).

Мало-помалу соцсети Шерстобитова обрастают поклонникамиФото: Личный архив

Отметим, что обитатели колоний строгого режима имеют право три раза в году получать длительные свидания с супругами. Длительные - это до трех суток. Парочку селят в комнату в отдельном охраняемом блоке. Четыре стены, двуспальная кровать. Вот такая романтика. Известно, что Марина мотается к мужу в Липецк при всякой возможности. У начальства колонии Шерстобитов на хорошем счету, дисциплинарных взысканий не имеет, поэтому в свиданиях ему никогда не отказывают.

Шерстобитов с женой МаринойФото: Личный архив

«С ПРИЦЕЛОМ НА ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОТСИДКИ»

Число подписчиков блогов Шерстобитова постепенно увеличивается. И случай, надо сказать, для России уникальный. Сидящий за решеткой преступник становится звездой соцсетей. Многие считают, что: а) Шерстобитов заранее продумывает, как будет жить после освобождения, б) просто наконец-то нашел мирное применение своим талантам.

- Понятно, что Шерстобитов - человек неглупый, - говорит генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Гуров, экс-глава управления МВД по борьбе с организованной преступностью. - Наверное, есть потребность высказаться. А написание книжек позволяет ему скоротать в колонии время. Знаю, что администрацией зон такое приветствуется. Думаю, эта его деятельность - с прицелом на жизнь после отсидки. Это очевидно. Возможно, потребность высказаться появилась, когда Шерстобитов почувствовал интерес к себе со стороны прессы. Раньше он скрывался, его никто не знал. А теперь он популярен. В определенной мере. Но я лично не вижу в этом ничего плохого.

На текущий момент Леша-Солдат провел в колонии чуть меньше десяти лет. Ему, напомним, дали 23. Но юристы считают, что реально Шерстобитов может выйти на свободу уже через 4 года.

- Осужденный, который сидит в колонии строгого режима, имеет право просить о условно-досрочном освобождении через две трети срока, - говорит адвокат Александр Карабанов. - То есть, если Шерстобитов получил 23 года (отсчет - от 2006 года, с момента задержания), значит, подавать на УДО он может отсидев 16 лет - в 2022-м. При этом ходатайство должны подписать и в администрации колонии. Там как раз должны учитывать поведение осужденного. То, что он пишет книги и женился, в суде, конечно, может характеризовать его как человека, который исправился и пытается социализироваться. Это повышает шансы на УДО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В СИЗО он много читал. Взял у меня трехтомник Троцкого»

Адвокат Иван Миронов когда-то несколько недель сидел с Солдатом в одной камере в СИЗО «Матросская тишина». (Миронова обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но до суда не дошло, - Авт.).

- То, что Леша стал писать, меня не удивило. Мы много беседовали и уже тогда у Леши проскальзывало, что он хотел бы написать книгу о своей жизни. Тогда у него был сложный период. Шел суд. И ему светило пожизненное. Поэтому он, наверное, задумывался о каких-то итогах.

- Но этот как-то странно. Киллер, который все 90-е варился в кругу кровавых разборок и убийств, пишет книги. И неплохим таким штилем...

- Знаете, когда я только попал к нему в камере, я по первому общению с Лешей подумал, что он какой-нибудь бухгалтер, или что-то такое. Интеллигентный, начитанный человек. Это уже потом я узнал, что он - тот самый Леша-Солдат, про которого тогда столько говорили в СМИ. Он много читал, выписывал периодику. У меня был трехтомник «История русской революции» Троцкого. И Леша сразу взял у меня ее читать.

- Он рассказывал о том, чем занимался?

- Я даже в книге своей описал наш разговор про убийство Григория Гусятинского (Он же Гриша Северный. Бывший сотрудник КГБ. Один из лидеров Ореховской ОПГ. Собственно, именно с ним Шерстобитов был знаком по спортзалу и через него попал в криминал). Леша рассказывал, в какой-то момент он сказал Гусятинскому, что хочет выйти из криминала. Тот пригрозил, что в таком случае «пустит под молоток» семью Шерстобитова. Поэтому Леша и решил устранить своего босса. Тот был в бегах, скрывался в Киеве. Двадцать человек охраны. Леша спрятал семью, а сам улетел в Киев. Единственный шанс убрать Гусятинского - из снайперской винтовки, из соседнего здания, через окно и стеклопакет, под неудобным углом.

КСТАТИ

Самые известные наемные убийцы 90-х

Александр Салоник (Александр Македонский). Штатный киллер Курганской преступной группировки (одна из самых сильных в Москве начала 90-х). Считается, что на его счету больше 40 убийств. Среди жертв - бандиты-конкуренты, милиционеры, бизнесмены. Говорят, в какой-то момент он стал самым дорогим киллером России, якобы получал по полмиллиона долларов за «дело». Александр Салоник дважды сбегал из колонии (еще в конце 80-х получил срок за изнасилование), еще один раз - из изолятора «Матросская тишина». Сделал пластическую операцию, скрывался в Греции, но в 1997 году 36-летний Салоник был убит вместе с любовницей, финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия-96», киллерами конкурирующей Ореховской ОПГ. Впрочем, есть версия, якобы Македонский выжил, сменил имя и по-прежнему живет где-то за границей.

Александр Пустовалов (Саша Солдат) - как раз один из участников убийства Салоника. Служил в морской пехоте, мечтал попасть в СОБР или ОМОН, но в 1993-м оказался в рядах Ореховской группировки. Лидеры ОПГ ценили его за полное отсутствие жалости и умение выпутываться из самых сложных переделок. Арестован в 1999 году, но расследование растянулось на несколько лет. В 2005-м получил 23 года колонии. На тот момент было доказано 18 убийств, совершенных Пустоваловым. Позже выплыли еще 4 эпизода (итого - 22). К сроку добавили плюс один год. Самому Саше Солдату сейчас 44 года, выйти на свободу он должен в 2028-м.

Александр Шарапов. Еще один «ореховский», который участвовал в ликвидации Солоника. С начала 2000-х был в бегах, какое-то время жил в Испании. А в 2016-м его неожиданно поймали в глухой деревне под Суздалем. Оказалось, Шарапов все это время прятался в домике бывшего «коллеги» по ОПГ. Все это время он числился в списке 10 самых разыскиваемых преступников России. Во время редкой вылазки в Суздаль его опознали. На текущий момент Александру Шарапову предъявлены обвинения в пяти убийствах. Следствие еще идет.