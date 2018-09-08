Младшую из сестер Хачатурян признают невменяемой

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-08T18:45:26+03:00

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражей. Они обвиняются в убийстве собственного отца [видео]

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В субботу появилась информация о том, что 17-летнюю Марию Хачатурян перевели из СИЗО №6 в «Бутрырку» (СИЗО №2). Возможно из-за того, что в этом изоляторе есть психиатрическая тюремная больниц.

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражей. Они обвиняются в убийстве собственного отца. Всю эту историю в народе уже окрестили, как доведение до убийства. Потому что по рассказам и самих девочек и знакомых семьи Михаил был жутким тираном.

Мария уже давала показания. И ее мать Аурелия Дундук, которая присутствует на всех следственных действиях, слышала, как девушка рассказывала не только о

физическом, но и сексуальное насилие со стороны отца.

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражейФото: ВКонтакте

Во всю идут расследование, выясняются обстоятельства произошедшего и того, что было до него. Девочкам официально назначена сексо-психиатрическая экспертиза.

- В четверг моя подзащитная проходила амбулаторную экспертизу. - рассказал «КП» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - Ее результаты пока мне не известны, так как они будут озвучены позже в процессе дальнейших следственных действий. Вполне возможно, что перевод девушки в СИЗО №2 означает, что ей назначили стационарное обследование, более глубокое.

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил перевод девушки именно в психиатрическую больницу, а не просто из одного СИЗО в другое.

Аурелия ДундукФото: Иван МАКЕЕВ

- Мария уже в больничной двухместной камере. С женщиной, так же подозреваемой по тяжкой статье. Все ее вещи с ней. Знаю, что девушку уже навещал психолог. Обычно эта психиатрическая больница в "Бутырке" служит своего рода перевалочным пунктом для людей, которых потом кладут для обследования в институт имени Сербского или другие профильные учреждения.

Еще один член ОНК Павел Пятницкий написал у себя в соцсети, что девушка, возможно, находится теперь в таком состоянии именно из-за длительных издевательств со стороны отца. По словам правозащитника, скорее всего суда Мария будет дожидаться в больнице.

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