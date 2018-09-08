2018-09-08T18:45:26+03:00
Происшествия

Младшую из сестер Хачатурян признают невменяемой

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражей. Они обвиняются в убийстве собственного отца [видео]
Дина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мария уже в больничной двухместной камереМария уже в больничной двухместной камереФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В субботу появилась информация о том, что 17-летнюю Марию Хачатурян перевели из СИЗО №6 в «Бутрырку» (СИЗО №2). Возможно из-за того, что в этом изоляторе есть психиатрическая тюремная больниц.

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражей. Они обвиняются в убийстве собственного отца. Всю эту историю в народе уже окрестили, как доведение до убийства. Потому что по рассказам и самих девочек и знакомых семьи Михаил был жутким тираном.

Мария уже давала показания. И ее мать Аурелия Дундук, которая присутствует на всех следственных действиях, слышала, как девушка рассказывала не только о

физическом, но и сексуальное насилие со стороны отца.

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражей Фото: ВКонтакте

Три сестры — Мария, Ангелина и Крестина - больше месяца находятся под стражейФото: ВКонтакте

Во всю идут расследование, выясняются обстоятельства произошедшего и того, что было до него. Девочкам официально назначена сексо-психиатрическая экспертиза.

- В четверг моя подзащитная проходила амбулаторную экспертизу. - рассказал «КП» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - Ее результаты пока мне не известны, так как они будут озвучены позже в процессе дальнейших следственных действий. Вполне возможно, что перевод девушки в СИЗО №2 означает, что ей назначили стационарное обследование, более глубокое.

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил перевод девушки именно в психиатрическую больницу, а не просто из одного СИЗО в другое.

Аурелия Дундук Фото: Иван МАКЕЕВ

Аурелия ДундукФото: Иван МАКЕЕВ

- Мария уже в больничной двухместной камере. С женщиной, так же подозреваемой по тяжкой статье. Все ее вещи с ней. Знаю, что девушку уже навещал психолог. Обычно эта психиатрическая больница в "Бутырке" служит своего рода перевалочным пунктом для людей, которых потом кладут для обследования в институт имени Сербского или другие профильные учреждения.

Еще один член ОНК Павел Пятницкий написал у себя в соцсети, что девушка, возможно, находится теперь в таком состоянии именно из-за длительных издевательств со стороны отца. По словам правозащитника, скорее всего суда Мария будет дожидаться в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело трех сестер: В день убийства отец собирался подарить старшей дочери машину за два миллиона рублей

Убийство тремя сестрами отца-тирана уже неделю обсуждает вся страна. С каждым днем появляется все больше подробностей - все больше вопросов.

1. ЧТО ЗА КОНФЛИКТЫ БЫЛИ В СЕМЬЕ?

В том, что 57-летний Михаил Хачатурян был очень строгим и даже суровым, сходятся и его друзья, и недоброжелатели. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

Мать сестёр Хачатурян: первое интервью.Мама сестёр Хачатурян, убивших отца, даст своё первое интервью в эфире Радио КП

Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дина КАРПИЦКАЯ

 
Читайте также
Новости 24
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой