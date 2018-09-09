После конфликта в московском кафе мигрант въехал на машине в толпу знакомых

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-09T13:09:48+03:00

По предварительным данным, мужчина сделал это намеренно. В результате аварии 9 человек пострадало, один погиб [видео]

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Компания до самого утра отдыхала в одном из столичных кафе на Новочеркасском бульваре. После пьянки держать себя в руках несколько человек не смогли, друзья предложили выйти и освежиться. И не устраивать разборки в заведении. На часах уже было около 6 утра — еще немного и все бы разошлись по домам. Но конфликт продолжался. Жильцы ближайших домов слышали крики, но разобрать ничего не могли — толпа говорила на киргизском языке. Одного из парней держали, что-то кричала молодая девушка. После 20-летний парень сел в белую иномарку, долго газовал на месте, разогнался и въехал в тех, с кем весь вечер веселился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/667979" frameborder="0"></iframe> Первые кадры из Москвы, где авто влетело в толпу пешеходов.

- По предварительной информации, на Новочеркасском бульваре между гражданами произошел бытовой конфликт. После которого один из них сел в свой автомобиль и врезался в толпу людей, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

- То есть это не ДТП, как предполагали ранее? - уточняю.

- Нет. В настоящее время водитель дает показания в отделении полиции. Его задержали сразу же на месте происшествия. Пострадавших увезли в больницы.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем был гражданин Киргизии. Парень не стал скрываться с места происшествия. Его окровавленные знакомые лежали на асфальте. На крики женщин стали сбегаться люди, приносили воду. Все звонили в полицию, «скорую помощь».

Пострадавших очень много, среди них и 17-летний подросток. Всего в больницы госпитализировали девять человек. По данным в экстренных службах, один человек скончался по пути в больницу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Водитель врезался в толпу людей умышленно

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД России, после конфликта с другими посетителями кафе, расположенного на Новочеркасском бульваре, мужчина вышел на улицу и сел за руль своей машины. Когда же его обидчики покинули заведение, он совершил наезд на них.

Все участники инцидента являются гражданами Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей (подробности)