В Москве столкнулись полицейская машина и мотоцикл

СЕГОДНЯ 23:29 2018-09-09T23:29:15+03:00

На Ленинском проспекте в Москве столкнулись машина полиции и мотоциклист Фото: Татьяна Коркина

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На Ленинском проспекте в Москве вечером 9 сентября произошла авария. Столкнулись машина полиции и мотоциклист. Водитель и пассажир мотоцикла перевернулись и вылетели на дорогу. ДТП произошло около 20.10.

- Авария произошла в Гагаринском районе на Ленинском проспекте, возле строения 73/8. Столкнулись служебный автомобиль полиции с мотоциклом, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ ГИБДД по Москве.

По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир мотоцикла. Их уже доставили в больницу. Также осматривают сотрудников полиции. На месте работают представители ГИБДД, выясняют причины ДТП.

В соцсетях уже обсуждают, что на Ленинском проспекте мотоциклисты всегда не сбавляют скорость.

- Самоубийцы эти мотоциклисты, безбашенные, гибнут пачками, - написала Вера Часовенная.

- А только что подъезжал к дому. На перекрестке Ленинского и Ломоносовского такая же картина. Разбитый мотоцикл и милицейские машины, - написал Виктор Аромштам.

Также в соцсетях обсуждают, что причиной могла стать стрелка (дорожный знак). Мотоцикл по мнению водителей мог ехать с большой дороги на зеленый сигнал светофора, не дождавшись стрелки направо.