«Вертикальный взлет» к знаниям и навыкам

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T01:32:34+03:00

В столичных детских технопарках созданы условия для того, чтобы дети получали качественные знания и реализовывали свои идеи. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

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За несколько часов до официального открытия в лабораториях технопарка уже было многолюдно: ребят и их родителей пригласили на мастер-классы. Москвичка Надежда Козлова привела троих сыновей-младшеклассников.

- Мы живем рядом и с нетерпением ждали открытия. В нашей семье консервативное воспитание - мы ограничиваем детей в гаджетах. Но мир технологий развивается, и сыновья не должны в этом смысле отставать. Поэтому я и предложила им сегодня прийти сюда. Мне самой прежде всего хочется увидеть, что технопарк может развить в ребенке, - рассказала москвичка Надежда Козлова.

Технопарк «Вертикальный взлет» специализируется в трех направлениях: промышленный дизайн, информационные технологии и дополненную виртуальную реальность. Выбраны они потому, что являются основой профессий будущего.

Например, здесь ребята смогут научиться собирать роботов из готовых деталей, программировать их, допечатывать индивидуальные детали на 3D-принтере, чтобы создать уникальный образ своему творению. Увлекательное занятие, игра, развлечение и в то же время - обучение навыкам и знаниям, с которыми далеко не каждый выпускник вуза выходит на работу. При этом ребята будут посещать площадки индустриальных партнеров технопарка - предприятия, научно-исследовательские центры города, компании, создающие инновационный продукт.

- В Москве много образовательных центров, кружков, которые предоставляют услуги по тем же направлениям, что и технопарки. Но у нас несколько иной подход, чем у них: мы вписываем технопарки в систему профнавигационных площадок, - рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. - Ребята проходят стажировки у индустриальных партнеров, и, когда видят, что их талантами заинтересовались, получают дополнительный стимул к получению знаний и навыков. У нас уже были случаи, когда двоечник становился хорошистом - потому что именно в технопарке он на практике понимал, для чего нужны математика, физика, информатика.

Неудивительно, что некоторые московские вузы предоставляют преференции выпускникам детских технопарков. По инициативе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы ряд детских технопарков лучшим ученикам предоставляет дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в московские вузы.

За год через технопарки столицы проходят около 60 тысяч ребят, те, кому интересны инженерные профессии, информационные технологии. Как показала практика, этот интерес не ослабевает и после школы: 90% выпускников детских технопарков поступают в технические вузы.

В детском технопарке обучение идет через развлечения. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

А к будущим дипломированным специалистам уже присматриваются потенциальные работодатели. В первую очередь - индустриальные партнеры технопарков.

- Мы заинтересованы в том, чтобы к нам в компанию приходили образованные, подготовленные люди, поэтому мы, в свою очередь, пришли в детский технопарк. Мы готовы «играть вдолгую», - рассказал представитель одного из индустриальных партнеров «Вертикального взлета», административный директор НИЦ кибернетики и автоматики Cybercom Амир Судаков.

Технопарк «Вертикальный взлет» будет работать без выходных и перерывов на каникулы. Ежемесячно его смогут посещать в среднем 1300 детей. Как рассказал директор технопарка Виталий Просвирнин, кроме того, сейчас «мы договариваемся со школами о проведении в нашем технопарке уроков технологий».

В Москве с 2016 года действует сеть детских технопарков, в которых проводится обучение по более чем 25 компетенциям. До конца этого года откроются еще несколько технопарков, у каждого из которых будет специализация.