Погода в Москве на 10 - 19 сентября: 20-градусное тепло не уйдет еще десять дней

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-10T16:44:55+03:00

Да, пройдут небольшие дожди. Да, будут прохладные ночи. Осень все-таки. Синоптики дали прогноз погоды на 10 - 19 сентября

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Если глобальное потепление такое, то оно мне, пожалуй, нравится. Вторая неделя осени идет, а в Москве можно в босоножках ходить!

Сентябрь начался с аномально теплой погоды, подтвержают в столичном метеобюро - средняя температура первой декады на 5,4 градуса выше климатических норм. Солнце практически каждый день разогревало воздух до +24...+26 градусов. Как в июле!

В понедельник, 10 сентября, стало прохладнее, всего +19 градусов, набежали облака. Начало настоящей осени? А вот и нет! Да, дожди будут. Да, ночи прохладные, особенно в Подмосковье. Но 20-градусное тепло вернется - и не уйдет из Москвы еще десять дней. Лето не успело закончится, и тут же бабье лето начинается.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России и Московского метеобро на 10 - 19 сентября:

В понедельник, 10 сентября, осадков до вечера не ожидается, а воздух успеет еще чуточку прогреться, до +21 градуса.

Во вторник, 11 сентября, под утро в мегаполисе +10...+12 градусов, по области +7...+12, местами до 3. Днем +21...+23 градуса, в Подмосковье от +19 до +24. Будет облачно, с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. В смене погоды "виноват" циклон, который подойдет с юго-запада.

В среду, 12 сентября, ночью +10...+15, по области местами до +5 градусов. Днем +18...+23, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди - только теперь их принесет другой циклон, северо-западный. Ветер усилится до 5 - 10 м/сек., с порывами до 18 метров в секунду.

Кстати, и такая погода, более прохладная, чем на прошлой неделе, все равно на 4 градуса теплее климатической нормы.

В четверг, 13 сентября, ночью +9...+14, днем +16...+21 градус. Небо прояснится, короткие дожди возможны лишь в некоторых районах Москвы и области.

В пятницу, 14 сентября, переменная облачность, сухо. Ночью +10...+15 градусов, днем +16...+21. По-прежнему погода теплее, чем положено по климатическим нормам, пусть и всего на 2 градуса.

В субботу, 15 сентября, ночь будет очень холодной, +3...+8 градусов, днем же потеплеет до +17...+22 градусов. Облачно, с прояснениями, и опять не исключены небольшие дожди. Похожая погода ожидается и в воскресенье.

В Московском метеобюро с "КП" поделились очень оптимистичными прогнозами на начало следующей недели, 17 - 19 сентября. Солнечно, сухо и днем больше +20 градусов!