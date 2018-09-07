Почему в московских ресторанах и кафе маленькие порции

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-07T02:10:15+03:00

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Вкусно в Москве, но порции маленькие. Это мнение я слышала от иностранных гостей во время Чемпионата мира по футболу и не раз. Потом читала в блогах, многих изданиях. Но и сами москвичи, как оказывается, не совсем довольны размерами порций. «КП» решила разобраться, почему в кафе и ресторанах не кладут в тарелку «от души».

Берут двойную порцию

- Мне так у вас понравились вареники. Но мы с друзьями заказывали по три-четыре порции. Потому что вкусно, но одной — мало, - рассказывал футбольный фанат Эдуардо из Бразилии.

Вареники с мясом, вишней, творогом — в «Вареничной №1» на Никольской улице любая порция 200 граммов. Спрашиваю у официанта, не мало ли?

- Ну, вот такие порции. Обычно люди заказывают еще какой-то салат, десерт. И тогда наедаются, - говорит официант Александр. - Есть и такие, кто сразу просит в одну тарелку двойную порцию вареников с картофелем.

В пельменной «Лепим и варим» в Столешниковом переулке порции почти такие же — 180 граммов. Это стандартная, но есть и большая — аж 250 граммов.

- Стандартная порция — это 10 пельмешек, а большая — 15, - рассказывает администратор заведения.

- А чаще, какие берут? - спрашиваю.

- И те, и другие. Девушки - маленькую порцию, она и дешевле. Мужчины чаще берут большую порцию - они же мужчины.

А вот в ресторанах порции все же больше и это иностранных гостей радует. Спросом пользуются не только большие пиццы или мясные тарелки, но и национальная кухня.

- Мексиканцы, американцы заказывают еду, которую, как правило, едят у себя дома. Это «Фиш&Чипс», кольца кальмаров, крылья. У нас не маленькие порции. Например, подаем 400 граммов крыльев, - рассказывает Алексей Калякин, pr-директор ресторана «Miramar» на Никольской улице.

- А русская кухня иностранцев совсем не интересует?

- Испанцы, турки просят местную рыбу. Им нравится наша уха, кстати, там порция 500 мл, лангустины – 220 граммов, медальоны из стерляди – 300 граммов. И, конечно, пробуют у нас борщ с говядиной.

- А они заказывают одно блюдо и наедаются?

- Нет. Например, турки во время Чемпионата мира по футболу приходили большими компаниями, садились в обед и трапезничали до самого ужина. Пробовали все и мясо, и рыбу, и мороженое. Вот такие у них традиции – долго сидеть, много кушать, приятно общаться.

Кто-то может сказать: «Так в ресторанах и цены выше». Системы ценообразования везде разные. Дорогую рыбу, как правило, не будут подавать большими порциями – суммы будут «неподъемные». И даже в самых дорогих ресторанах делают спецпредложения. Например, в «Balzi Rossi» предлагают каре ягненка с бокалом вина за 690 рублей.

Порция стерляди 300 граммов - столько и диетологи одобряют.Фото: Алиса ТИТКО

Во Франции порции еще меньше

- Все зависит от вкусовых традиций страны. В Америке порции больше, чем у нас - это факт. Но я считаю, что в России не маленькие порции. Во Франции меньше, и в Италии, кстати. В целом, в Европе порции меньше, чем у нас, - говорит Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

- А вообще где-то прописано, сколько в порции должно быть граммов? - спрашиваю. - Нет. Каждый ресторан самостоятельно определяет размеры порций того или иного блюда. Сейчас никаких стандартов нет, но есть какие-то сложившиеся вещи. У французов в меню не указывают граммы, а в России - указывают. И люди приблизительно понимают, какие порции в том или ином ресторане. Еще у нас есть фотографии в меню, опять же можно спросить о граммах у официанта. - А делают ли порции меньше, понимая, что много за блюдо не заплатят? - Конечно. Рестораторы все считают и учитывают.

- А почему в Европе, в большинстве ресторанах, подают все вместе (стейк, гарнир, салат), а у нас нужно все заказывать отдельно, как три блюда? - Потому что кому-то не нужен гарнир. А в Европе обычно все пишут, что входит в конкретное блюдо. Но вы можете заказать точно так, но без гарнира. В России так не всегда, потому что у нас есть некое разнообразие гарниров.

Если бургер, то с тремя котлетами

- Не знаю, ни разу не попадала в место в Москве, где можно наесться порцией салата или супа. Все на три укуса, - написала Инна Климова на одном из форумов.

- Там, где порции небольшие, упор делается, скорее всего, на разнообразное меню. Можно попробовать несколько блюд, - считает Егор Захаров.

Обсуждают и то, что самые большие порции в азиатских странах - от души, и то, что в советское время было «первое-второе и компот», но при этом порции небольшие.

А сейчас в Москве даже есть рестораны, где гигантские порции. Например, в ресторане «У Бурчо» суп «Хаш» — 750 граммов (670 рублей), яичница с помидорами «черри» - 380 граммов (320 рублей). В ресторане «Чито-Ра» чахохбили – 450 граммов (480 рублей), чашушули – 360 граммов (420 рублей). В ресторане «Starlite Diner» по-американски гигантские порции, например, огромный гамбургер от Шона с тремя котлетами и беконом - 870 граммов.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Маргарита Королева, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

- В рамках здорового питания порции 250-350 мл вполне достаточно, чтобы удовлетворить организм питательными компонентами. Растягивать желудок не стоит, даже когда были длинные промежутки времени между приемами пищи. Это чревато тем, что желудок будет всегда требовать большой объем, а значит, будет риск набрать вес. Не нужно еще и запивать еду – должно, как минимум, пройти полчаса. Правильный обед, например, это может быть вегетарианский суп – пару ложек, и второе – филе птицы или рыбы 100-150 граммов с салатом из белых, зеленых овощей. Такая порция позволит медленнее усваивать углеводы и качественно - белок. В кафе и ресторанах должны быть лаконичные порции, что станет фактором и залогом здоровой нации. Организм не готов к большим порциям, будут нарушения желудочно-кишечного тракта, и в итоге человек наберет вес.