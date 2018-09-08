СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-07T20:26:33+03:00

- Так вот с какой стороны вы, опятки, прятались!.. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Этим летом жителей столичного региона грибы совсем не радовали. Виной всему жара и отсутствие дождей. Да и сентябрь по дневной температуре больше напоминает середину июля. Но на прошлой неделе на березовых стволах и гнилых пеньках наконец повыскакивали первые осенние опята! Грибной урожай пошел из-за контраста высоких температур днем и низких ночью. На форумах в соцсетях грибники стали отчитываться вестями с полей.

В прошлую субботу прямо на дачной тропинке я наткнулся на массивный пенек, весь усыпанный плотными и упругими молодыми опятами сантиметров пять - семь высотой, самого идеального размера. Пробежался по всему дачному орешнику с буреломом, но больше не встретил ни одного опенка! Скорее всего, это были грибы-разведчики.

Чтобы набрать свою корзинку, мне в четверг пришлось все утро бродить возле Пушкино, вокруг Иваньковского водохранилища, и я был уже не первый: срезов было больше, чем опят, но зато много встречалось грибной молодежи, а значит, еще неделя есть в запасе!

Еще в подмосковных лесах - там, где пролился дождь, - уже встречаются белые, подосиновики и подберезовики.

А кому невтерпеж, можно поехать в Псковскую область или под Питер, где по борам в сторону финской границы началась настоящая грибная лихорадка, и больше сотни боровиков на человека за утро - норма! Но если Гидрометцентр на этот раз не обманет в плане осадков, грибная лихорадка доберется и под Москву, но во второй половине сентября.

Какие грибы искать в подмосковных лесах в сентябре

Осенние опята (см. фото вверху)

Главное достоинство опят - их массовость. Опенок - гриб универсальный, подходящий для жарки, заморозки, маринования. Растет большими семьями на деревьях и пнях, особенно любит вырубки и влажные буреломы орешника.

Белый гриб

Белый гриб Фото: Наталия СИДОРОВА

Царь грибного мира, предпочитает все типы лесов: от светлых березовых рощ до темных ельников и мшистых сосновых боров. Искать его можно как по опушкам во влажную погоду, так и в засуху - в лесной чаще. Универсальный гриб, но лучше всего подходит для сушки, собственно, почему и называется белым - единственный гриб, который не чернеет при тепловой обработке.

Подосиновик

Многие по ценности его ставят на второе место после белого гриба. Несмотря на его название, можно искать не только под осинами, но и под березами.

Чешуйчатка

Этот гриб еще называют королевским опенком. Многими грибниками чешуйчатка несправедливо принимается за поганку, а по факту - отличный съедобный гриб, который лучше всего подходит для маринования. Растет так же, как и осенний опенок, на пнях и стволах, но меньшими семейками.

Подберезовик

Подберезовик Фото: Наталия СИДОРОВА

Без березы расти не сможет. Прекрасный и вкусный в жарке гриб.

Чернушка

Официально - черный груздь. Растет в смешанном лесу и является одним из самых вкусных в засолке грибов.

Рыжик

Один из самых ценных и подходящих для соления грибов предпочитает молодые елочки и сосенки. Причем рыжик можно засолить буквально за пару часов, посыпав солью и прижав тарелками. И прекрасная закуска готова!

Лисичка

Лисичка Фото: Наталия СИДОРОВА

Универсальный гриб, прекрасный в жарке, и главное - почти не бывающий червивым! Одно но: если вы хотите заморозить лисичку на зиму, гриб необходимо отварить, иначе от горечи не избавиться.

Дождевик

Дождевик Фото: Наталия СИДОРОВА

Далеко не все грибники собирают упругие белые шарики, а зря: все дождевики съедобны. Высушенный, по аромату он вполне может поспорить с белыми грибами.

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