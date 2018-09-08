2018-09-07T20:26:33+03:00
Общество

Какие грибы искать в подмосковных лесах в сентябре

Под Москвой наконец-то появляются грибы!
Дмитрий ТИХОМИРОВ
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- Так вот с какой стороны вы, опятки, прятались!..- Так вот с какой стороны вы, опятки, прятались!..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Этим летом жителей столичного региона грибы совсем не радовали. Виной всему жара и отсутствие дождей. Да и сентябрь по дневной температуре больше напоминает середину июля. Но на прошлой неделе на березовых стволах и гнилых пеньках наконец повыскакивали первые осенние опята! Грибной урожай пошел из-за контраста высоких температур днем и низких ночью. На форумах в соцсетях грибники стали отчитываться вестями с полей.

В прошлую субботу прямо на дачной тропинке я наткнулся на массивный пенек, весь усыпанный плотными и упругими молодыми опятами сантиметров пять - семь высотой, самого идеального размера. Пробежался по всему дачному орешнику с буреломом, но больше не встретил ни одного опенка! Скорее всего, это были грибы-разведчики.

Чтобы набрать свою корзинку, мне в четверг пришлось все утро бродить возле Пушкино, вокруг Иваньковского водохранилища, и я был уже не первый: срезов было больше, чем опят, но зато много встречалось грибной молодежи, а значит, еще неделя есть в запасе!

Еще в подмосковных лесах - там, где пролился дождь, - уже встречаются белые, подосиновики и подберезовики.

А кому невтерпеж, можно поехать в Псковскую область или под Питер, где по борам в сторону финской границы началась настоящая грибная лихорадка, и больше сотни боровиков на человека за утро - норма! Но если Гидрометцентр на этот раз не обманет в плане осадков, грибная лихорадка доберется и под Москву, но во второй половине сентября.

Какие грибы искать в подмосковных лесах в сентябре

Осенние опята (см. фото вверху)

Главное достоинство опят - их массовость. Опенок - гриб универсальный, подходящий для жарки, заморозки, маринования. Растет большими семьями на деревьях и пнях, особенно любит вырубки и влажные буреломы орешника.

Белый гриб

Белый гриб Фото: Наталия СИДОРОВА

Белый гриб Фото: Наталия СИДОРОВА

Царь грибного мира, предпочитает все типы лесов: от светлых березовых рощ до темных ельников и мшистых сосновых боров. Искать его можно как по опушкам во влажную погоду, так и в засуху - в лесной чаще. Универсальный гриб, но лучше всего подходит для сушки, собственно, почему и называется белым - единственный гриб, который не чернеет при тепловой обработке.

Подосиновик

Подосиновик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПодосиновикФото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие по ценности его ставят на второе место после белого гриба. Несмотря на его название, можно искать не только под осинами, но и под березами.

Чешуйчатка

Чешуйчатка Фото: ru.wikipedia.org

ЧешуйчаткаФото: ru.wikipedia.org

Этот гриб еще называют королевским опенком. Многими грибниками чешуйчатка несправедливо принимается за поганку, а по факту - отличный съедобный гриб, который лучше всего подходит для маринования. Растет так же, как и осенний опенок, на пнях и стволах, но меньшими семейками.

Подберезовик

Подберезовик Фото: Наталия СИДОРОВА

Подберезовик Фото: Наталия СИДОРОВА

Без березы расти не сможет. Прекрасный и вкусный в жарке гриб.

Чернушка

Чернушка Фото: ru.wikipedia.org

ЧернушкаФото: ru.wikipedia.org

Официально - черный груздь. Растет в смешанном лесу и является одним из самых вкусных в засолке грибов.

Рыжик

Рыжик Фото: ru.wikipedia.org

РыжикФото: ru.wikipedia.org

Один из самых ценных и подходящих для соления грибов предпочитает молодые елочки и сосенки. Причем рыжик можно засолить буквально за пару часов, посыпав солью и прижав тарелками. И прекрасная закуска готова!

Лисичка

Лисичка Фото: Наталия СИДОРОВА

Лисичка Фото: Наталия СИДОРОВА

Универсальный гриб, прекрасный в жарке, и главное - почти не бывающий червивым! Одно но: если вы хотите заморозить лисичку на зиму, гриб необходимо отварить, иначе от горечи не избавиться.

Дождевик

Дождевик Фото: Наталия СИДОРОВА

Дождевик Фото: Наталия СИДОРОВА

Далеко не все грибники собирают упругие белые шарики, а зря: все дождевики съедобны. Высушенный, по аромату он вполне может поспорить с белыми грибами.

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