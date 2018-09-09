2018-09-09T13:03:21+03:00
Общество

За выборами в Подмосковье можно следить через интернет

В 8 утра в области заработали все участки для голосования
Олег РУБАШОВ
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На выборах в Московской области работают 4164 постоянные участковые избирательные комиссииНа выборах в Московской области работают 4164 постоянные участковые избирательные комиссии
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В 8 утра в области заработали все участки для голосования.

9 сентября в Московской области проходят 44 избирательных кампании. Главная — за губернатора региона. Но еще жителям предстоит проголосовать за 16 глав районов и за муниципальных депутатов в 27 округах, городах и сельских поселениях.

Участки для голосования открылись в 8 утра, они проработают до 20.00.

- У нас открылись все избирательные участки - их более 4250 на территории Подмосковья, - рассказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина. - Все работает в штатном режиме. С 7 утра началась трансляция видеоизображения со всех избирательных участков. Ее можно посмотреть на специальном ресурсе «Мой выбор». Более 100 тыс. избирателей воспользовались проектом «Мобильный избиратель». Это избиратели, которые будут голосовать в этот день в тех местах, где они фактически находятся. Мы надеемся, что наши избиратели ответственно к этому отнеслись и воспользовались проектом, дойдут сегодня до избирательных участков, которые находятся поблизости к ним и проголосуют.

По словам Хаймурзиной, в Подмосковье зарегистрировано 5 621 838 избирателей. На участках для голосований дежурит 12 тысяч наблюдателей.

- Более половины участков оборудованы системами видеонаблюдения, на 52% установлены КОИБы (по данному показателю Подмосковье занимает первое место в России). Жители региона могут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы Московской области и в Москве: в столице открылось четыре временных участка, - добавила председатель Мособлизбиркома.

Эльмира Хаймурзина рассказала, что проголосовала в Красногорске.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора в селе Павловская слобода городского округа Истра.

- Я постоянный житель Подмосковья, тут прописана. Это мой непосредственный участок, я этому очень рада. Я первая проголосовала сегодня, - сказала Элла Памфилова. - По всей стране, где проходят выборы, оцениваем, что все подготовлено, как положено, в том числе в Московской области. Если возникнут какие-то инциденты, надеюсь, мы будем решать все быстро и оперативно. Надеюсь, что все пройдет достойно.

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЫБОРЫ В ЦИФРАХ

4164 постоянные участковые избирательные комиссии работают на голосовании.

6 кандидатов на пост губернатора зарегистрированы на выборах.

74 тысячи жителей Подмосковья изъявили желание голосовать по месту фактического нахождения.

1405 кандидатов в главы муниципальных образований и в совет депутатов зарегистрированы на выборах.

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