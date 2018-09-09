12,28% избирателей в Подмосковье проголосовало к полудню

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-09T15:24:32+03:00

О том, как идет голосование в Подмосковье, рассказала глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина на прямом включении с ЦИК. ФОТО: Антон Чернов

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Глава избиркома Московской области Эльмира Хаймурзина рассказала на прямом включении с ЦИК, как идет голосование в регионе. За выборами в Подмосковье следит 57 мониторинговых групп, куда входят адвокаты, журналисты, блогеры и представители института по правам человека.

К 11 часам были зафиксированы незначительные сбои в работе КОИБов. Неполадки были быстро устранены — они не повлияли на ход голосования. Хаймурзина рассказала, что инциденты произошли с оборудованием 2010 года выпуска — на большинстве участков стоят более современные комплексы.

Уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова рассказала, что 12 избирательных участков в Подмосковье работают на территории тюрем. Общественница собирается проверить работу одного из них.

Многие кандидаты в губернаторы области уже проголосовали. Один из участников выборной кампании Кирилл Жигарев пришел на участок в Одинцовском районе.

- Я ни одни выборы еще не пропускал. Считаю, что каждый житель и Москвы, и области, да и любого региона должен ходить на выборы. Это как раз тот день, когда человек может сделать свой выбор, а потом после выбора с чистой совестью сказать: да, я голосовал и выполнил свой гражданский долг. Это тот момент, когда много времени не требуется, но от этого зависит многое: и развитие области, и политические амбиции. В любом случае, у каждого человека вне зависимости от того, принадлежит он какой-то политической партии, есть свой взгляды на те или иные процессы, - сказал Жигарев.

Андрей Воробьев тоже проголосовал в Одинцовском районе, на участке № 3946. На выборы губернатор пришел вместе со своей семьей.

- Выборы - это большая ответственность, поэтому я очень надеюсь, что сегодня придет максимальное количество людей, отдадут свои голоса, ну и хорошо проведут день. В Московской области рекордное количество участков - 4250 и, конечно, огромное количество людей задействованы в этой работе. К проведению выборов, как федеральных так и региональных, подходят очень добросовестно, поэтому настроение хорошее, - рассказал политик. В конце Воробьев пожелал всем хороших выходных.

Кандидат в губернаторы Игорь Чистюхин проголосовал на участке в здании Удельнинской гимназии (Раменский район).

- На этом участке мне особенно приятно находиться, потому что это моя родная школа, которую я заканчивал в 1988 году. Как раз тот случай - где родился, там и пригодился; здесь я и в войсковой части служил. Хочется, чтобы земляки активно шли на избирательные участки, важно, чтобы максимальное количество жителей Подмосковья приняли активное участие в этом важном для Подмосковья общественно-политическом событии. Я всех, пользуясь случаем, приглашаю отложить свои дела, садовые участки и отдать голос за своего кандидата, - обратился к окружающим Чистюхин.