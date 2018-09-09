Как во время выборов голосуют космонавты на МКС?

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-09T17:09:48+03:00

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Многие космонавты прописаны в Московской области, в Звездном городке, где находится центр подготовки. Каждый зарегистрированный житель региона имеет право принять участие в голосовании — избирательные участки есть в больницах и даже тюрьмах. Но если человека физически нет на Земле, то сделать выбор по обычным правилам просто невозможно. Для космонавтов разработаны отдельные правила голосования.

- Во время президентских выборов я находился на МКС, - рассказал космонавт Игорь Тюрин. - Иногда полет продолжается до полугода, поэтому для нас предусмотрена особая процедура. Существует доверенное лицо, которое выбирается каждым космонавтом, а затем утверждается руководством. И его функции не только транслировать мое волеизъявление в отношении голосования, но и ряд других вопросов, в том числе юридических, административных и прочее. Доверенное лицо приходит в Центр управления полетов, организуется закрытый канал связи, я ему говорю голосом, а он, соответственно, отмечает в бюллетене от моего имени. Это совершенно не сложная процедура. Все это было организовано на ура, а то, что касается меня, как избирателя, то от меня ничего особенного не требовалось: просто проработать, прочитать те материалы, которые доступны всем голосующим. Мне их тоже прислали. Это технологически не сложно , секрета здесь никакого нет. Все, что на столбах, условно говоря, висит, то и мне прислали. Я прочитал, обдумал, принял решение и сделал свой выбор.

Космонавта спросили, что сложнее: руководство регионом или полет в космос.

- Это, конечно, несопоставимые вещи. Если сравнивать по трудозатратам, то полет в космос и руководство регионом, по-моему, сопоставимо. И то, и другое предполагает ответственность, предполагает очень высокий уровень квалификации, причем в разнообразных направлениях. И в том, и в другом деле достаточно дорого оцениваются ошибки.

Напомним, 9 сентября в московской области проходит единый день голосования. Жители региона выбирают губернатора и различных муниципальных депутатов.