2018-09-09T17:09:48+03:00
Общество

Как во время выборов голосуют космонавты на МКС?

О выборах на орбите рассказал летчик-космонавт, герой России Игорь Тюрин
Олег РУБАШОВ
Поделиться:
Для космонавтов разработаны отдельные правила голосования. ФОТО: ЦУПРДля космонавтов разработаны отдельные правила голосования. ФОТО: ЦУПР
Изменить размер текста:

Многие космонавты прописаны в Московской области, в Звездном городке, где находится центр подготовки. Каждый зарегистрированный житель региона имеет право принять участие в голосовании — избирательные участки есть в больницах и даже тюрьмах. Но если человека физически нет на Земле, то сделать выбор по обычным правилам просто невозможно. Для космонавтов разработаны отдельные правила голосования.

- Во время президентских выборов я находился на МКС, - рассказал космонавт Игорь Тюрин. - Иногда полет продолжается до полугода, поэтому для нас предусмотрена особая процедура. Существует доверенное лицо, которое выбирается каждым космонавтом, а затем утверждается руководством. И его функции не только транслировать мое волеизъявление в отношении голосования, но и ряд других вопросов, в том числе юридических, административных и прочее. Доверенное лицо приходит в Центр управления полетов, организуется закрытый канал связи, я ему говорю голосом, а он, соответственно, отмечает в бюллетене от моего имени. Это совершенно не сложная процедура. Все это было организовано на ура, а то, что касается меня, как избирателя, то от меня ничего особенного не требовалось: просто проработать, прочитать те материалы, которые доступны всем голосующим. Мне их тоже прислали. Это технологически не сложно , секрета здесь никакого нет. Все, что на столбах, условно говоря, висит, то и мне прислали. Я прочитал, обдумал, принял решение и сделал свой выбор.

Космонавта спросили, что сложнее: руководство регионом или полет в космос.

- Это, конечно, несопоставимые вещи. Если сравнивать по трудозатратам, то полет в космос и руководство регионом, по-моему, сопоставимо. И то, и другое предполагает ответственность, предполагает очень высокий уровень квалификации, причем в разнообразных направлениях. И в том, и в другом деле достаточно дорого оцениваются ошибки.

Напомним, 9 сентября в московской области проходит единый день голосования. Жители региона выбирают губернатора и различных муниципальных депутатов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда сходить на День города в Москве в 2018 году: пешеходная Тверская, открытие концертного зала в «Зарядье» и салют
В эти выходные, 8 и 9 сентября, Москва отмечает День города. Столице «стукнул» 871 год. За два дня по всему городу пройдет более 300 уличных шоу, ярмарок, концертов и других интересных событий. Где можно отдохнуть и повеселиться?
Новости 24
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой