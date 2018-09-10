Берега Москвы-реки после реконструкции: По канатной дороге - к секретным фонтанам

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-10T19:23:29+03:00

С одного берега на другой по канатке можно пролететь за пять минут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около воды можно комфортно отдохнуть, не выезжая из города

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Набережные Москвы-реки становятся удобнее. На когда-то заброшенных берегах во многих местах теперь можно гулять, отдыхать, кататься на великах и роликах, загорать.

- В ближайшие годы планируем завершить благоустройство исторических набережных, создать еще больше парков у воды и построить набережные на месте бывших промзон, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Новые набережные проектируются по новым правилам - дорога отступает от воды, уступая место пространству для людей. В результате москвичи получат еще около 70 километров речных берегов для прогулок, отдыха и развлечений у воды.

В Стройкомплексе столицы рассказали, что появится вдоль городских набережных.

Лужнецкая набережная: полеты над водой

На Лужнецкой набережной уже открыли пешеходные и велосипедные маршруты, высадили газоны и цветники, поставили фонари. Но главной фишкой здесь станет первый в столице воздушный маршрут. В ближайшие недели откроют канатную дорогу длиной почти 700 метров. Пассажиры полетят в кабинках над Москвой-рекой между смотровой площадкой на Воробьевых горах и стадионом «Лужники».

На линии три станции - «Косыгина» (верхняя), «Воробьевская» и «Лужники» (нижняя).

Сейчас, чтобы добраться от Воробьевых гор до «Лужников» на машине, приходится тратить не меньше 15 - 20 минут. А по воздуху - всего пять минут.

На канатной дороге будет два маршрута:

большой круг «Косыгина» - «Воробьевы горы» - «Лужники». На нем станут курсировать закрытые кабины с креплениями для велосипедов. Каждая из них рассчитана на восемь человек. Тонированные стекла защищают от непогоды и солнечных лучей;

малый круг «Косыгина» - «Воробьевы горы», на котором будут ездить открытые кабины для спортсменов и учеников спортивной школы «Воробьевы горы».

Помимо этого, через Москву-реку будут летать две VIP-кабины для важных гостей, молодоженов или просто романтических свиданий. Внутри такой кабинки - четыре просторных кожаных сиденья. Цена билета пока окончательно не утверждена. Но известно, что спортсменам выдадут абонементы. А для туристов назначат единый тариф порядка 400 - 500 рублей. В будущем проезд на канатке можно оплатить по транспортной карте «Тройка».

Симоновская набережная: рукой подать до «Острова мечты»

На новом участке Симоновской набережной место найдется и пешеходам, и велосипедистам. Фото: mos.ru

До конца этого года начнут продлевать Симоновскую набережную в сторону ЗИЛа. Новый участок будет автомобильным. При этом появится и пешеходная зона. Сначала отремонтируют участок от Крутицкой набережной до третьего транспортного кольца (ТТК) и далее до проспекта Андропова. Здесь построят новые дороги от Восточной улицы до Симоновской набережной и от улицы Ленинская Слобода до 3-го Автозаводского проезда. Кроме того, реконструируют Автозаводский проезд и построят четыре подземных перехода.

Потом обустроят участок Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. В этом месте появится новая шестиполосная дорога с мостом через Москву-реку. По трассе можно будет доехать до парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме и в жилые кварталы ЗИЛа. Дорога пройдет частично по Нагатинской пойме, пересечет Москву-реку, пройдет около 2-го Южнопортового проезда и примкнет к 1-му Южнопортовому проезду. Помимо этого, в некоторых местах расширят 2-й Южнопортовый проезд, построят шестиполосный мост с тротуарами через реку и съезды. Под мостом через Кожуховский затон сделают разворот. А по всей новой трассе появятся остановки общественного транспорта с заездными карманами.

ЗИЛ: катаемся на корабликах, роликах и великах

На набережной Марка Шагала будут и прогулочный маршрут, и причалы для речных трамвайчиков Фото: mos.ru.

В 2019 году прогуляемся по парку на набережной Марка Шагала в новом квартале ЗИЛа. В нем появятся четыре тематических маршрута - «Отдых», «Променад», «Магниты» и «Спорт». Рядом - амфитеатр, стоянка для яхт и так называемые секретные сады в глубине района. Для этого новую набережную решили удлинить. Сначала ее планировали обустроить только около будущего жилого комплекса на ЗИЛе. Но теперь прогулочный маршрут вырастет в три раза и протянется от третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки. Его длина составит 3,8 километра.

В зоне «Отдых» протянут центральную аллею для пеших прогулок длиной 2,1 километра. Вдоль нее вырастут десять скрытых от посторонних глаз секретных садов со скульптурами, фонтанами и цветочными композициями.

По маршруту «Променад» можно будет обойти весь парк на набережной. Здесь откроют четыре спуска к Москве-реке, три причала для речных трамвайчиков, стоянку для яхт и 150-метровый амфитеатр с видом на реку, а также комплекс водных видов спорта.

В зоне «Магниты» разместят три главные площади, площадки для концертов и уличных праздников, шесть кафе, 10 киосков с мороженым и напитками, 25 мобильных точек с едой. Вдоль реки по набережной проложат сеть велосипедных и беговых дорожек, поставят 2 пункта проката спортивного инвентаря, 5 городских пунктов велопроката, 9 спортивных площадок, 6 игровых комплексов.

ЧТО ЕЩЕ

✓ Шелепихинскую набережную соединит с Береговым проездом автомобильный мост через Москву-реку. Его построят в районе Филевского парка, чуть выше по течению, чем действующий сейчас мост. Новый мост рассчитан на четыре полосы. Въехать на него можно со стороны Берегового проезда или Шелепихинской набережной.

✓ В Мневниковской пойме на северо-западе города для пешеходов построят два моста. Один из них свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей и районом Крылатское, второй - с улицей Мясищева и районом Филевский парк.

✓ В новых кварталах ЗИЛа через Москву-реку перекинут два пешеходных моста и один автомобильный. Пешеходные переправы станут продолжением прогулочной зоны и набережных. Автомобильный мост пройдет параллельно путепроводу на МЦК и соединится с одной из центральных магистралей ЗИЛа. Эта дорога поедет от ТТК и через новый мост свяжется с Варшавским шоссе.