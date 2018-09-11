Киоски «Печать»: Cтояли, стоят и будут стоять

СЕГОДНЯ 01:45 2018-09-11T02:05:57+03:00

Корреспондент «КП» поработал продавцом газет и выяснил, для кого он пишет свои заметки

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Киоск оказался тесным. Я, как зашел, почувствовал себя медведем, который чуть не завалил стопку книг Юлии Шиловой. Роман называется максимально искренне - «Твой кошелек - моя эрогенная зона».

- Неужели покупают? - усмехнулся я.

- Да не очень-то, - ответила продавец Любовь Смолянкина. - Здесь в тридцати метрах палатку открыли. И у них книжки подешевле...

- Я стажер.

- Очень приятно.

Киоск, в который меня определил торговый дом «Кардос», находится на улице 10-летия Октября - возле станции метро «Спортивная». Утром и вечером здесь полно народу. И за прессой, бывает, выстраивается очередь.

Моя наставница стойко переносила все тяготы и лишения, связанные с моим появлением. А я занимал полкиоска. В первый день работы от волнения вместо журнала «Автопанорама» подавал «Веселый пластилин». И задавал очень много вопросов.

- Чтобы покупатель захотел прийти еще раз, ему нужно всегда улыбаться, - объяснила моя наставница Люба. - Здесь на соседней улице был киоск. И в нем работала бабуля. Очень вредная. Многие ее клиенты переходили ко мне.

В общем, наука не самая сложная. Но, правда, ближе к вечеру улыбаться совсем не хочется. Голова идет кругом. Спина каменная. А народ продолжает валить...

Спрашивают все подряд. И раскупают даже самое немыслимое. Например, журналы с народными рецептами. В одном из них я вычитал заметку про еловую шишку, которую нужно положить под матрас со словами «чтобы удачи пришли, счастье с собой принесли». И ведь это купила прилично одетая женщина. Абсолютно трезвая. Может быть, даже учительница.

К СОЖАЛЕНЬЮ - АСТРОПРОГНОЗ РАЗ В МЕСЯЦ

Кстати, обложка для продаж ежедневной газеты никакой роли не играет. Читатель на витрину даже не смотрит. И если приходит за «Комсомолкой», берет ее в любом случае. Однако многие издания по-прежнему делают ставку на громкие заголовки.

«Степаненко в доле с юной любовницей Петросяна».

«Машков без ума от Сати Казановой».

«Уолберг стыдится своих трусов».

- Если говорить о «толстушке» (еженедельное издание «КП», выходящее на всю страну. - Ред.), то ее гораздо лучше раскупают с астрологическим прогнозом, - рассказала мне Любовь Смолянкина. - Жаль только, что он составляется раз в месяц.

Любовь Смолянкина продает газеты уже 16 лет. И в своей организации является золотым сотрудником. Работает одна. Без сменщицы. Киоск открывает в полседьмого. Разбирает газеты. Приклеивает ценники. Попутно успевая ознакомиться со свежими заметками. Ибо некоторые покупатели спрашивают, какие сегодня новости и что почитать.

Многие из них ведут себя как крохоборы. Один мужчина, например, устроил при мне скандал, когда узнал, что его любимый журнал подорожал на четыре рубля. И не купил его!

За любимой «Комсомолкой» читатели идут в любую погоду.Фото: Михаил ФРОЛОВ

БОЛЕЛЬЩИКИ БРАЛИ ТОЛЬКО МИНЕРАЛКУ

На третий день работы я научился определять, за каким товаром идет покупатель. Бабушка с тележкой попросит журнал судоку с крупными клетками. Семейная пара с собачкой - «Комсомолку». Седой и хмурый мужик с борсеткой - «Новую». Школьница с кучей мелочи в кулачке - прохладную минералку без газа. Иногда моя теория трещала по швам. И пожилой читатель с видом отставного военного неожиданно и без всякого смущения брал «Плейбой».

В мире нет такого издания, у которого не нашлось бы своего покупателя. Даже если выпустить номер, целиком посвященный удалению кутикул, обязательно придет дамочка и с важным видом купит (еще и посетует, как долго его ждала).

Среди верных лидеров продаж по-прежнему кроссворды и сканворды, рецепты, ТВ-программы, вестники ЗОЖ и брошюры для дачников (последние лучше идут весной перед началом сезона). Для кроссвордов интернет не конкурент. Вписывать ответы на вопросы люди любят старым дедовским способом - карандашом или шариковой ручкой.

Молодежь газеты практически не покупает. Только журналы. Парни, понятное дело, налегают на мужской глянец, а девушки на моду.

- Было хорошо, когда второй выход станции метро закрыли на ремонт, - рассказала продавец. - Все пассажиры проходили через меня.

- А чемпионат мира по футболу прибавил покупателей?

- Немного. И то все эти приезжие болельщики брали только воду и сувениры. Пресса их не интересовала.

Самое сложное для начинающего продавца газет - разобраться в ассортименте. Сотни наименований! А покупатель ждать не хочет. Он убежден, что нет ничего проще, чем найти журнал «Бабушкин компот». Вот же он, с краешку торчит.

Заиграл Любин мобильник. Я машинально глянул на экран и замер. Звонил Наполеон.

- Это мой постоянный клиент, - рассмеялась женщина.

И уже в трубку ответила:

- Здравствуйте. Да-да, узнала. Журнал «Наполеоновские войны» еще не привезли.

Еще одна покупательница (можно сказать, бесценная), как приходит, набирает журналов на полторы тысячи рублей. У нее своя парикмахерская - и на столике перед клиентами всегда свежие издания.

Цифра

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«Ларьки должны быть распределены равномерно»

Реформа мелкорозничной торговли в Москве началась более трех лет назад. Она напрямую коснулась и киосков с прессой. Изменился их внешний вид (все старые объекты снесли, а новые, оформленные в едином архитектурном стиле, установили). Большинство киосков оставили по прежним адресам. А также добавили там, где их не хватает (особенно в спальных районах). Теперь предприниматели в обязательном порядке участвуют в аукционе. Первоначальная стоимость аренды одного киоска составляет 9 тысяч рублей. Но после аукциона она может доходить до полумиллиона (где-нибудь в центре на выходе из метро).

- Это иногда приводит к тому, что обладатель торгового объекта, взявший его в аренду, не может потянуть заоблачную сумму, которую сам же и поднял, - рассказали «КП» в пресс-службе Ассоциации распространителей печатной продукции. - Поэтому некоторые предприниматели отказываются от киосков, возвращая их в Мосгорпечать. Только согласно договору с казенным предприятием, прежде чем окончательно вернуть ненужный торговый объект прессы, надо еще три месяца в нем поработать.

- Почему новые киоски, установленные на месте старых, так медленно открываются? Многие жители жалуются.

- Прежде чем появиться в определенном месте, киоск проходит в течение 47 дней согласование с семью органами исполнительной власти. И не всегда эта процедура увенчивается успехом. В случае отказа одного из органов власти сотрудникам Мосгорпечати приходится дорабатывать схему размещения торгового объекта или полностью менять место его будущей дислокации.

Кстати, иногда получается так, что предприниматели отказываются от некоторых лотов. Например, торговать в спальном районе между двумя девятиэтажками скучно, а главное, невыгодно. И киоски, предусмотренные схемой, пустуют в ожидании хозяина. При этом в мэрии говорят, что они должны быть распределены равномерно. И бабушки, живущие в тех самых девятиэтажках, не должны пилить два километра к станции метро, чтобы купить газету.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вам в столице хватает киосков прессы?

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Не хватает. Почти их не вижу. А очень жаль. Наверное, место под них жалеют.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Всего хватает. Недавно возле моей остановки открыли новенькую палаточку. Садясь в автобус, могу там себе прикупить журнальчик.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Кто-то скажет: зачем печатать прессу, пусть читатели идут в интернет. Но это неправильная позиция. Пенсионеры, например, не хотят читать заметки с гаджетов. Да и газетный ларек - это традиция старой Москвы.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Покупаю газеты только в аэропорту или в аэроэкспрессе. В остальное время читаю новости с телефона. Это очень удобно.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- В Европе развалы с газетами, журналами - это целый культ. Можно на любой вкус себе что-то купить. У нас почему-то все это убирают из столицы.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Мне неудобно читать статьи в телефоне - очень маленький экран. И есть привычка: когда садишься в метро, открываешь «Комсомолку» и узнаешь, что происходит в стране. У моего дома был ларек - теперь его убрали. Стало сложнее.

Тамара СЕРЕГИНА, пенсионерка:

- Стараюсь не смотреть новости. Нервничаю постоянно. Лучше себя огородить от такого потока негатива.

Алена, читательница сайта KP.RU:

- У моего дома три газетных ларька. И сносить их никто не думает. Каждое утро у продавцов стоит очередь за свежей прессой.

Илья, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- По городу перемещаюсь на авто. Читать времени нет. Настраиваюсь на волну 97,2. Там можно послушать всех экспертов - от Потапенко до Леонтьева. Радио заменило мне текстовую версию.