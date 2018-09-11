Новые выделенные полосы 2018 в Москве: На каких участках открылись, что дают пассажирам наземки

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-11T15:07:06+03:00

Благодаря новым выделенным полосам 2018 в Москве автобусы и троллейбусы будут реже стоять в пробках

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Выделенок на дорогах столицы становится больше. С начала сентября в разных районах города открылись еще 20 километров выделенных полос для общественного транспорта. Для 102 маршрутов автобусов и троллейбусов запустили пять новых участков. По данным сайта мэра Москвы mos.ru, ежедневно на этих линиях наземки перевозят более 246 тысяч человек.

- Там, где появились новые выделенные полосы, совершается более 1,5 миллиона поездок на городском наземном транспорте в неделю, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Мы рассчитываем, что аварийность на этих улицах снизится на 25 процентов. Новые выделенные полосы и переход на бестурникетный режим с 1 сентября позволят сократить длительность поездки примерно на 20 процентов. Автобусы будут реже задерживаться в пути из-за временных затруднений на дорогах, а турникеты больше не помешают проходу пассажиров в транспорт. Оплатить проезд можно с помощью валидаторов в салоне.

Новые выделенные полосы 2018 в Москве поехали в основном на тех улицах, по которым проходят оживленные маршруты наземки. К примеру, по Ломоносовскому и Нахимовскому проспектам ездит автобус № 908 «Метро «Каширская» - «Метро «Филевский парк». Каждый день здесь ездят более 10 тысяч человек. Поездка для них сократится на 7 - 10 минут.

Напомним, с конца августа новые полосы для наземки также открылись на Большой Черкизовской улице и на улице Стромынке. По ним курсируют 19 маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 121 тысячи пассажиров.

КОНКРЕТНО

На этих улицах появились выделенные полосы

- Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд - 11 километров в оба направления

- улица Новинки от Коломенской улицы до Судостроительной улицы - полоса длиной 0,75 километра на участке только по направлению в центр

- улица Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, улица Менжинского от реки Яузы до Енисейской улицы - 5,5 километра в оба направления

- улица Академика Королева, Останкинский проезд - 2,55 километра в оба направления

- 1-й Поперечный проезд, 2-й Поперечный проезд, Продольный проезд между 1-м и 2-м Поперечными проездами в сторону Останкинского проезда - 0,6 километра