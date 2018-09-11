СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T15:30:07+03:00

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После модернизации Центральную библиотеку имени Анны Ахматовой в районе Крылатское стали посещать в два раза чаще. Была просто библиотека, а стала smart-библиотека. Посмотреть обновленные залы и новые технологии читальни 11 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он рассказал о планах модернизации библиотек.

- В Москве появилась первая smart-библиотека, в которой есть все: очки виртуальной реальности и устройства, которые помогают создать видеоконтент, есть практически издательский центр, где можно распечатать свою книгу. Надеюсь, что в таком виде библиотека будет более востребованной. По крайней мере, последние месяцы ее работы говорят о том, что в библиотеке количество посетителей почти удвоилось. Это означает, что мы правильно делаем, что модернизируем библиотеки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы запустили, как и обещали, программу по модернизации в ближайшие годы всей библиотечной системы и созданию современных медиацентров.

Центральная библиотека имени Анны Ахматовой основана в 1967 году на Малой Филевской улице, в 1988 году переехала в район Крылатское. С того времени многое изменилось и библиотеке нужна была модернизация. Год назад здание закрыли на капитальный ремонт.

- Не востребованные долгое время книги мы переместили в резервные залы, но мы можем их выдать по запросу читателей, - говорит директор библиотеки Владимир Косаревский.

В Москве появилась первая smart-библиотекаФото: Алиса ТИТКО

- О каких книгах речь? - уточняю.

- Дополнительные экземпляры советских книг, устаревшие журналы по технике, рукоделию и кулинарии. Есть книги о компьютерах, но уже и таких компьютеров нет. Также часть книг была списана - их раздавали населению.

Сейчас библиотека совершенно нового формата - SMART ("умные технологии"). На площади 2 500 квадратных метров технологичного пространства созданы все условия для непрерывного образования и развития навыков ХХI века. Среди 165 тысяч книг каждый сможет найти себе по интересам. Вам нужен профессиональный рост? Здесь можно познакомиться и поработать с современными цифровыми технологиями, овладеть необходимыми компетенциями будущего с профессиональными наставниками. Москвичи получили возможность посещать индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы, тренинги, семинары, выставки, «хакатоны» (презентации новых технологий), круглые столы.

В SMART-библиотеке несколько зон для разных категорий граждан, в том числе коворкинг, многофункциональный зал-трансформер для организации разнообразных мероприятий, студия производства видеоконтента (профессионалы научат монтировать видеоролики, создавать свои онлайн-курсы), кинозал для показа фильмов, мультфильмов, видеотрансляций, арт-пространство для организации художественных выставок, выставок фотографий, детских рисунков.

Была просто библиотека, а стала smart-библиотекаФото: Алиса ТИТКО

- Особая наша гордость - это ахматовский балкон, где в виртуальных очках можно узнать биографию Анны Ахматовой, узнать много интересного о ее творчестве, - говорят в библиотеке.

В библиотеке большое внимание уделено детям. В центре раннего развития для малышей "ЯСАМ"/SMART-няня – у родителей есть возможность поработать (например, в коворкинге), пока дети будут под присмотром опытных педагогов. В библиотеке также есть кафе, где можно отведать вкусный кофе с булочками.