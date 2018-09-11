Громкое дело супругов Дель: в Москве семейную пару будут судить за истязание восьмерых приемных детей

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-11T17:16:00+03:00

Родители, взявшие из детдомов 15 ребятишек с тяжелыми диагнозами, могут на три года загреметь за решетку

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В истории супругов Светланы и Михаила Дель, гремевшей на всю страну в прошлом году, - новый поворот. Точнее, точка в уголовном деле. Спустя полтора года после начала расследования московские сыщики передали материалы в суд: мужу и жене, а точнее – подельникам, грозит до трех лет тюрьмы за истязание и неисполнение родительских обязанностей. Хотя тысячи женщин, подписанных на многодетную инста-маму в соцсетях, общественники и правозащитники до сих пор защищают Светлану. Почему, если синяки, ссадины и кровоподтеки от ремня – зафиксированный факт, а не детская фантазия?

ПАПА БЬЕТ, МАМА НЕ КОРМИТ

Внешне семья Дель, в разное время взявшая на воспитание 15 детей, выглядела образцовой. Инстаграм Светланы, на который подписаны более 13 тысяч человек, пестрит счастливыми фото: вот дочки-сыночки гоняют на великах, коньках и сноубордах, пекут ватрушки, плещутся в бассейне и на море, на Пасху все вместе идут в церковь с корзинками разноцветных яиц... Прямо картинки из глянцевого журнала. При том, что у большинства опекаемых - тяжелейшие врожденные диагнозы: ДЦП, синдром Дауна, ВИЧ...

К тому, чтобы брать воспитанников детдомов в свою семью, муж и жена пришли в нулевых. Светлана – медик по образованию, сначала ездила волонтером по приютам, потом поняла, что способна на большее. Супруги, родившие троих детей, сначала оформили опеку над девочкой, потом над мальчиком. Мама прошла обучение в школе приемных родителей, завела тренерский блог, где учила семьи азам опеки. Глава семейства – предприниматель, владел собственной телестудией, торговал автозапчастями. В последние годы Дель воспитывали шестерых приемных мальчиков и семерых девочек. Младшему – три года, старшему – 16. Над кем-то оформили опеку, других официально усыновили. Жили в Москве в четырехкомнатной квартире, параллельно вроде как строили просторный коттедж.

Пустующая детская комната.

А в январе прошлого года в образцовом семействе грянул скандал. Пятилетний приемный Сережа рассказал в садике, что папа его бьет, и показал синяк на попе. Браться и сестры подтвердили. А еще пожаловались на маму: не готовит, все время сидит в интернете.

- Мы хотели есть и воровали хлеб - за это нас ремнем вот так, по попе, - признались девочки и показали на кукле, как именно их лупили.

Операция по изъятию прошла молниеносно: всего за несколько часов из дома, садика и спортивных секций полицейские забрали и расселили по приютам 10 из 13 детей (оставили лишь самых старших). У ребят обнаружили вшей и элементарные проблемы с гигиеной. В том же садике воспитатели рассказали, что зимой и летом малыши ходили вечно голодные и в тесной поношенной одежке. Уже через неделю со Светланой Дель расторгли договор опеки над восемью детьми. Еще двоих малышей - мальчика и девочку - в итоге отдали маме Светланы: они усыновленные, просто так бумажки не порвешь.

А вскоре на родителей завели уголовное дело.

maria_life_ermel Вот так проводят Света @svetkaaa2012 ее старшая дочь Даша время в больнице.

- 39-летняя Светлана и 58-летний Михаил обвиняются по двум уголовным статьям - 117 УК РФ «Истязание» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - уточнили в Следственном управлении СКР по Москве. – Они грубо и оскорбительно относились к восьмерым приемным детям, не заботились об их здоровье и развитии, не обеспечивали всем необходимым. Кроме того, опекуны неоднократно били подопечных руками, ремнем и другими предметами. Это подтверждено выводами судебно-психиатрических и медицинских экспертиз. Супругам Дель грозит до трех лет заключения.

СВЯТЫЕ ИЛИ РАСЧЕТЛИВЫЕ?

С первых же дней в интернете развернулась кампания в поддержку родителей: онлайн-петиция «Верните детей в семью Светланы и Михаила Дель!» набрала более сотни тысяч подписей, были запущены специальные хэштеги, созданы группы поддержки… За Светлану вступилась детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова и даже звезды шоу-бизнеса. Правда, безрезультатно.

Светлана на приеме у детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка.

- Забрать детей за синяк на попе! – негодовали мамы в соцсетях. – Ювенальная юстиция в одночасье разрушила жизнь целой семьи! Неужели ребенку лучше в детдоме? Шлепнуть разок – разве это преступление?

Сами Михаил и Светлана в редких интервью признавались: никаких шлепков и в помине не было. Синяки – фальсификация, а детей отобрали силой и с нарушением закона, даже не потрудившись оформить документы.

- У их ребенка – расстройство привязанности, - поясняла журналистам знакомая семьи. – Это отклонение, при котором малыш может сказать все, что от него хотят услышать взрослые. «Тебя били?» - «Да, били. Мама и папа». Для них эта фантазия ничего не значит. Да Света и Миша святые, что взвалили на себя такой груз!

Однако, в потоке громкоголосых защитников нашлись и критики. Блогеры, по косточкам разобравшие быт семьи Дель, выяснили, что в их квартире из четырех комнат одна была общей, другая родительской. Мальчики и девочки ютились в двух оставшихся по шесть-семь человек. Кровати рядами, никакого свободного пространства, вечный бардак. А главное – в доме не было лекарств, которые родители обязаны по часам давать больным малышам! Понятно, что воспитывать 13 детей – адский труд. Но зачем тогда было усыновлять проблемных?

Одна из основных версий, обсуждаемых не только блогерами, но и правозащитниками – бизнес на сиротах. Ведь за ребят с инвалидностью полагаются приличные выплаты. Только по приблизительным подсчетам, супруги Дель получали за своих дочек и сыновей около 700 тысяч рублей в месяц. Неплохой доход даже для такого большого семейства. К тому же, по условиям опеки, если ребенок вдруг не подошел, его можно сдать обратно в приют или обменять. И так Светлана однажды уже поступала.

Светлана с детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Знаете, как обидно было мне и моему брату, когда у нас со счета пропали все деньги, - написала в соцсетях бывшая подопечная семьи Дель Александра. - А потом «мама» как ненужную вещь отправила брата в детдом. А меня выгнала чуть позже, потому что я сказала, что устала целыми днями сидеть с малышами и убираться…

По последней информации, большинство изъятых детей уже пристроены в новые семьи. Эксперты диагностировали, что сироты не привязаны друг к другу и нет необходимости устраивать их к одним родителям.

ДОСЛОВНО

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка:

- Чтобы профессионально расставить все точки над «I», мы должны развести понятия: изъятие и расторжение договора о приемной семье. Изъятие ребенка может быть из кровной семьи. А в случае со Светланой Дель это было как раз расторжение договора о приемной семье. Но действительно, после подобных историй каждый родитель начинает тревожиться, не подвергнут ли и его подобной экзекуции, не станет ли и его ребенок жертвой чьего-то непрофессионализма.

Если обратиться к статистике, то число отобранных детей и родителей, лишенных родительских прав, в России снижается. Сокращается число сиротских учреждений, наполовину сократилась база детей-сирот, а число приемных семей наоборот растет. Но очень важно, чтобы с семьями, в том числе с приемными, работали грамотные специалисты. Только тогда любая семья сможет чувствовать себя в безопасности.

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