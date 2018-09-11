Обновление навигации на МЦК: На каких станциях появилась, для кого будет полезна

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-11T14:45:36+03:00

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На всех платформах Московского центрального кольца (МЦК) появилась новая навигация для пассажиров - специальная напольная разметка и лайтбоксы, то есть световые указатели. Теперь стало проще ориентироваться на платформах, в том числе и во время посадки в электропоезда «Ласточка».

- Ярко-желтая разметка обозначает места остановки первого и последнего вагонов и зон открытия дверей, - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. - А инвалидам навигация подскажет, где останавливаются вагоны с местами для проезда в кресле-коляске. Такие же указатели нарисованы и для пассажиров, которые ходят провезти велосипед. Раньше подобная навигация на российских вокзалах не использовалась.

Кроме этого, на всех платформах вместо наклеек на столбах разместили светящиеся указатели (лайтбоксы) с информацией о направлении движения «Ласточек» и ближайших остановках. С помощью таких табло можно также узнать, например, что делать пассажиру, если он оставил вещи в электропоезде или увидел на платформе человека, которому стало плохо.