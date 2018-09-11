В Москве пассажирка, которую пытался изнасиловать таксист, оказалась мужчиной и дала отпор

СЕГОДНЯ 20:05 2018-09-11T20:42:24+03:00

Восточная красотка шокировала не только нападавшего, но и врачей неотложки

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Казалось бы, врачей «скорой помощи» удивить сложно, но вызов на улицу Академика Королева оказался тем самым редким случаем. Около трех часов дня 11 сентября медики прибыли по звонку раненой девушки, представившейся Элизой. Пострадавшая сообщила, что ее исполосовали ножом, ограбили и едва не изнасиловали. Но при госпитализации выяснилось неожиданное: паспорт и медицинский полис 23-летняя красавица предъявила на мужское имя – Шакрух А.

- Пострадавший оказался транссексуалом, - рассказал «Комсомольской правде» информированный источник. – То есть фактически мужчиной, который сделал себе операцию по увеличению груди, пил гормоны и выглядел как женщина – макияж, мини. Видимо, на это и клюнул таксист, посчитав пассажирку легкой добычей.

В результате потасовки с грабителем Шакрух-Элиза получил ранение в живот и плечо.

Как выяснилось, «пассажирка» была с тяжелыми сумками. Довезя ее до дома, бомбила предложил помощь – мол, донесу авоськи до квартиры. А на пороге набросился, угрожая ножом, и попытался изнасиловать. Тогда-то «Элиза» и проявила все мужские качества, отчаянно отбиваясь от извращенца руками и ногами. Поняв, что с жертвой ему не сладить, налетчик выхватил дамскую сумочку с айфоном и деньгами и несколько раз взмахнув ножом, сбежал. Шакрух-Элиза получил ранение в живот и плечо – сейчас врачи городской больницы №40 проводят ему операцию.

Тем временем, пользователи соцсетей выяснили, что пострадавший зарабатывает на жизнь секс-услугами, рекламируя себя как «страстную и жгучую брюнетку» - анкету «Элизы» можно найти на одном из специализированных сайтов.