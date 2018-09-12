2018-09-12T14:51:51+03:00
Звезды

«Угрожали убить и требовали денег»: в Подмосковье налетчики вынесли 10 миллионов из дома певца Владимира Кузьмина

Не исключено, что преступники действовали по наводке
Алена МАРТЫНОВА
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Пока Владимир Кузьмин гастролировал за океаном, неизвестные обнесли его загородную усадьбуПока Владимир Кузьмин гастролировал за океаном, неизвестные обнесли его загородную усадьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эта поездка в США, безусловно, станет самой дорогой для народного артиста России. Пока Владимир Кузьмин гастролировал за океаном, неизвестные обнесли его загородную усадьбу в подмосковной деревне Общественник. Изысканные предметы мебели и декора преступников не интересовали – они забрали исключительно наличные: около 10 миллионов рублей. Возможно, работали по наводке, иначе откуда знали, что в доме хранятся деньги, а хозяин отсутствует?

О краже стало известно во вторник, 11 сентября. В дежурную часть отдела полиции по Солнечногорскому району обратился приятель Кузьмина - 52-летний житель Москвы.

- Полицией установлено, что в момент совершения преступления в коттедже находился рабочий по дому, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. – Под угрозой расправы он передал деньги злоумышленникам. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Ведется розыск подозреваемых.

Между тем, сам певец и его пиарщики инцидент пока никак не комментируют – телефоны вне доступа. Известно, что из-за происшествия Кузьмину пришлось прервать гастроли и срочно вылететь в Россию.

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