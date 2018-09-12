Старшая из сестер Хачатурян в момент убийства отца была вменяемой

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-12T15:54:35+03:00

Но эксперты все же нашли у девушки ряд психических отклонений

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Уголовное дело об убийстве Михаила Хачатуряна тремя его дочерьми сейчас активной развивается. Помимо допросов, сборов показаний, поиска свидетелей, идут и психиатрические экспертизы. С бумагами — первыми результатами исследования девушек — все участники процесса будут знакомиться уже в эту пятницу, 14 сентября.

Пока же точно известно, что вменяемость самой младшей из сестер — Марии — на момент совершение преступления поставлена под сомнение. Девушку даже перевели из СИЗО №6 в «Бутырку», где есть психиатрическая больница.

- Я был у нее, - рассказал «КП» адвокат Хачатурян Ярослав Пакулин. - Девушка, конечно, несколько напугана. Обстановка в психиатрическом блоке специфическая. Соседка Марии по камере глубоко больная женщина, находящаяся под действием психотропных препаратов. Я лично еще пока документов от экспертов из института Сербского не видел, а только лишь слышал о заключении в устной форме от следователя. Но если там действительно все написано так, то, скорее всего, установленная невменяемость полностью снимает с Марии ответственность за совершенное преступление. Она не отдавала себе отчета в том, что делает, а значит никакого умысла нет.

Марию перевели из СИЗО №6 в «Бутырку», где есть психиатрическая больницаФото: ВКонтакте

Юрист пояснил, что, возможно, дело Марии Хачатурян будет выделено в отдельное судопроизводство. И из «Бутырки» девушку направят либо на принудительное, либо на амбулаторное лечение.

Что касается двух других сестер - Ангелины и Крестины, то они все так же находится в СИЗО №6.

- 11 сентября у моей подзащитной проходила амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. О ее результатах я знаю со слов следователя — Крестина была вменяема в день преступления, но есть какие-то пояснения от психиатров. Какие именно, будет известно после ознакомления с документом, - рассказал «КП» защитник старшей из Хачатурян Алексей Липцер.

13 сентября в институт имени Сербского отправиться Ангелина Хачатурян.

Напомним, что все три девушки обвиняются в убийстве собственного отца. Произошло оно 29 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе, где и проживала семья.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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