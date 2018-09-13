Арсен Хачатурян чуть взорвался в собственной машине

СЕГОДНЯ 01:55 2018-09-13T02:01:16+03:00

18-летний парень из роковой семьи тирана, убитого в июле, чуть не пострадал из-за любви к кальянам. Трое его друзей с ожогами в больнице

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Арсен Хачатурян — одно из главных действующих лиц в истории семьи Хачатурян. Той самой, где три сестры-погодки убили собственного отца Михаила. Произошло это в квартире, где и жила семья. После произошедшего именно Арсен чаще других своих родственников общался с журналистами, всячески оправдывая своего дядю и даже называя его святым человеком. Не смотря на то, что практически все, кто знал убитого отзываются о нем негативно — бил, хамил всем подряд, угрожал оружием. Вспоминая о Михаиле Арсен всегда называет его папой, объясняя, что Михаил Хачатурян заменил ему родного отца.

При этом девочки — Мария, Ангелина и Крестина — тоже чаще всего из родственников общались именно со своим двоюродным братом Арсеном. Они росли вместе и после Арсен следил за ними по поручению Михаила. Но когда сестры попали в тюрьму, Арсен не то, чтобы хоть как-то побеспокоился о них, он даже не дал матери девочек забрать вещи, чтобы передать их в СИЗО.

Работает Арсен или учится никому не известно. Сам он об этом никогда не упоминал, а все знакомые говорят, что чаще всего он болтается без дела. Вот и в ночь со вторника на среду парень не отдыхал дома после трудового дня, а курил с друзьями кальян прямо у себя в машине — обвешенной спойлерами «Ладе». Не понятно, что именно произошло, но у парней взорвался газовый баллончик, с помощью которого они разжигали угли. Трое друзей — приятелей Арсена - получили ожоги такой силы, что даже пришлось вызывать скорую помощь. Все они госпитализированы.

Сам же Хачатурян вообще никак не пострадал.

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