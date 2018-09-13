2018-09-13T11:00:15+03:00
Наука

В Москве археологи нашли старинную игрушечную посуду

Молочник, две чашки и три блюдца отправят в музей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С помощью "игрушечной посуды" детей могли учить этикетуС помощью "игрушечной посуды" детей могли учить этикету
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Москва не перестает удивлять археологов, снова и снова им попадаются редкие артефакты. На этот раз при проведении земляных работ в районе Серебрянической набережной была найдена «игрушечная посуда»: молочник, две чашки и три блюдца. Сейчас археологи изучают их особенности.

- Археологические исследования в историческом центре столицы продолжают радовать москвичей редкими артефактами. Вот еще одна такая уникальная находка – игрушечный сервиз из шести предметов, которые входили в состав, как минимум, трех разных наборов и были изготовлены в Москве в XIX – начале XX веков. Предположительно, этой посудой могли пользоваться дети состоятельных горожан, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По предположению Емельянова, с помощью "игрушечной посуды" детей могли учить этикету. Но все же это были игрушки. Вероятно, поэтому у чашек отломаны ручки, тарелки расколоты.

Археологи обратили внимание, что обнаруженная посуда один в один как взрослые чашки и блюдца. Будто уменьшенная копия. Посуда также изготовлена из фарфора, на ней есть декоративная роспись и качество производства не хуже.

- После реставрации все находки будут переданы в фонды столичных музеев, - говорят в пресс-службе Мосгорнаследия.

Похоже, что в одном из музеев Москвы появится тематическая выставка, так как за этот археологический сезон в столице было обнаружено много исторических игрушек.

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