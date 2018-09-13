Новые станции Большой кольцевой линии метро Москвы: 3D-потолок, хай-тек и колонны из черного гранита

СЕГОДНЯ 14:36 2018-09-13T14:45:28+03:00

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Москомархитектура утвердила дизайн-проекты еще двух новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы - «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе». Их планируют запустить в 2020 году (см. ТТХ).

- Станции построят в популярном сегодня стиле хай-тек, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Для него характерна лаконичность и четкость форм, обилие стекла, металла и яркого света, визуально расширяющих пространство.

На станции «Аминьевское шоссе» из алюминиевых реек соорудят 3D-потолок в форме морских волн. В подвесную конструкцию встроят сотни светильников. На путевых стенах из панелей голубого и синего цвета выложат похожие на морские волны синусоиды. Вдоль платформы поставят черные колоны из гранита.

Проект станции «Проспект Вернадского»Фото: предоставлено пресс-службой

Такие же черные колонны появятся и на станции «Проспект Вернадского». Путевые стены раскрасят оранжевым цветом. А на светло-сером потолке, словно на шахматной доске, «раскидают» встроенные светильники. Их отражение на глянцевом мраморном полу будет складываться в шахматный узор. По центру станции разместят лестницу с металлическими перилами. Над путями пройдет прозрачная галерея, по которой пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии метро.

Напомним, Большая кольцевая линия (БКЛ) метро Москвы - это самая большая кольцевая линия подземного метро в мире. Сейчас строители приступили к работе на всех участках. В ближайшие месяцы планируется открытие станций Некрасовской (бывшей Кожуховской) линии, которая доходит до станции «Нижегородская» в районе железнодорожной платформы Карачарово.

В начале этого года запустили первый участок БКЛ на пять станций - от «Делового центра» до «Петровского парка». Затем в конце августа его превратили в единый маршрут с новым отрезком Калининско-Солнцевской лини с конечной станцией «Рассказовка». До конца 2018 года построят еще станцию «Савеловская» (бывшая «Нижняя Масловка») рядом с Савеловским вокзалом. Это будет северо-западная и северная часть БКЛ. Длина всего нового кольца - 70 километров, с 31 станцией, двумя электродепо и пересадками на действующие и строящиеся линии метро, МЦК, маршруты Московских центральных диаметров, пригородных электричек и наземки.

- Всю Большую кольцевую линию закончим в 2023 году, - ранее сообщил в интервью «Комсомольской правде» заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Но она начнет работать поэтапно. Мы продумали технологию строительства так, чтобы по мере готовности каждого участка можно было открывать на нем движение.

ТТХ

«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ: Вдоль улицы Удальцова, около пересечения с проспектом Вернадского.

ВЕСТИБЮЛИ: Два подземных, с тремя выходами - к остановкам наземки и парку 50-летия Октября, к жилым домам и кинотеатру «Звездный», к проектируемому проезду № 6640. На этой станции БКЛ будет переход на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии.

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ: 350 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 23,4 тысячи человек в час.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Станция разгрузит центральные узлы метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической веток, а также улучшит транспортное обслуживание территории МГУ имени Ломоносова. На базе метро «Проспект Вернадского» откроется транспортно-пересадочный узел.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2020 году.

«АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ»

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ: на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе в районе Очаково-Матвеевское.

ВЕСТИБЮЛИ: Два подземных, с четырьмя выходами - к жилым домам на Очаковском шоссе, д. 2, корп. 1 и 2, а также к жилым домам на Большой Очаковской улице и к железной дороге Киевского направления Московской железной дороги. В будущем здесь может появиться остановка электричек.

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ: 230 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - около 23 тысяч человек в час.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Станция поможет разгрузить южную часть Арбатско-Покровской и Сокольнической линий метро. В перспективе станция «Аминьевское шоссе» может стать пересадочной на новую платформу Киевского направления МЖД. На базе станции также планируется строительство транспортно-пересадочного узла.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2020 году.