СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-13T17:51:58+03:00

Светлана Селиванова не без труда смогла сдать тест на содержание алкоголя сотрудникам ГИБДД. Показатели превысили норму в восемь раз. Фото: YouTube

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Это видео на днях стало хитом социальных сетей. На МКАД гаишники остановили «Мазду», которая странно ехала - медленно, вихляя из стороны в сторону. Когда открылась дверь, оттуда едва не вывалилась совершенно пьяная женщина. Инспектор пытался с помощью алкотестера провести анализ на степень опьянения, но это оказалось не так-то просто - автоледи просто не могла попасть в трубку (в итоге техника показала превышение в 8 раз). Потом она попыталась справить нужду прямо на проезжей части, потом устроила ДПСникам импровизированный стриптиз, стянув с себя кофточку и продемонстрировав грудь. А в концовке, пока ждали приезда врачей, женщина просто уснула на бордюре на краю дороги.

Пьяная автогонщица, которую задержали на МКАД, заказала киллеру своего мужа-бизнесмена.

Но самое интересное началось, когда в полиции пробили владелицу «Мазды» по базе. Оказалось, 40-летняя жительница подмосковных Мытищ Светлана Селиванова - фигурантка громкого уголовного дела!

В 2011 году женщину задержали по обвинению в заказном убийстве. Точнее, попытке убийства. Селиванова решила избавиться от собственного мужа. «А кто у нас муж?» - спросите вы. Законный (на тот момент) супруг Светланы Игорь Трякин - довольно успешный бизнесмен, поставщик одной из крупнейших российских компаний. Киллера Селиванова нашла через соцсети. Жизнь мужа оценила в 100 тысяч рублей.

В 2011 году Селиванову задержали по обвинению в заказном убийстве.Фото: YouTube

- Убийца должен был обставить все как не очень квалифицированное ограбление, во время которого мужчина должен был получить серьезные травмы головы, - рассказывает источник в следствии. - Однако киллер в последний момент передумал убивать Трякина и заявил в полицию.

Полицейские уговорили бизнесмена инсценировать свое убийство. Фото лежащего с пробитым черепом мужчиной киллер отнес заказчице. Та пообещала отдать деньги позже, написала расписку. Тут-то ее и задержали.

Самое интересное, что Игорь Трякин потом просил в суде жену не сажать. Он посчитал, что Светлану сбили с толку некие «недоброжелатели». Словом, от реального срока Селиванову спасли муж и трое детей. Суд дал женщине пять лет условно.