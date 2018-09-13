2018-09-14T01:25:16+03:00
Общество

Елисаветинский крестный ход в седьмой раз состоится в Подмосковье

Паломники проследуют по «императорскому маршруту»
Игорь ПЕТРОВ
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Елисаветинский крестный ход собирает сотни человек.Елисаветинский крестный ход собирает сотни человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодно по инициативе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в сентябре, в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини Елисаветы Феодоровны, в Ильинском-Усове проводится крестный ход.

В этом году он пройдет в седьмой раз. Маршрут объединил села, входившие в императорскую усадьбу. Паломникам предстоит пеший поход и переправа на плотах через Москву-реку.

16 сентября в 7.30 бесплатные автобусы заберут желающих принять участие в крестном ходе от станций метро «Тушинская» и «Молодежная».

В 9.30 в Спасском храме села Усово начнется Божественная литургия. Затем автобусы доставят паломников к храму Илии Пророка в селе Ильинское. Оттуда начнется крестный ход, который завершится около 15.00 у Спасского храма.

Затем - обед и концерт военного духового оркестра.

В 17.00 - отъезд на автобусах в Москву.

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