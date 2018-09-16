«Тигролет» и «Мишколет» в небе: необычные ливреи самолетов, базирующихся в Москве

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-16T10:25:27+03:00

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Белые самолеты - это неотъемлемая классика авиации, но мода и современные технологии все чаще нарушают стандарты. В столичных аэропортах стали появляться самолеты необычной покраски. Как говорят профессионалы, в необычной ливрее. Попасть на борт таких самолетов не составляет труда - они выполняют стандартные рейсы из аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Большие кошки во Внуково

Во Внуково сразу три необычных самолета: «тигролет», «леолет» и «спортолет». Самый красивый - самолет с мордой амурского тигра или, как его ласково называют, «Тигролет».

Фото: пресс-служба АК "Россия"

- Цель – привлечение широкого общественного внимания к делу сохранения популяции редких видов диких животных, - объяснили в авиакомпании «Россия».

Амурский тигр относится к наиболее крупным подвидам семейства кошачьих: тигренок в возрасте шести месяцев по размеру и весу сравним со взрослым леопардом. Видимо, поэтому и самолет подготовили соответствующий - Boeing 747 рассчитан на перевозку 522 пассажиров. Так как 95% всей популяции амурского тигра сосредоточено на Дальнем Востоке, то и рейсы из Москвы осуществляются в этом направлении.

Еще один красавец - «леолет». Морду дальневосточного леопарда нарисовали на Boeing 777-300. И опять же с целью поддержать сохранение редких видов диких животных. Самолет в леопардовой ливрее летает в города Дальнего Востока, в курортные города России.

- Предполагалось сначала, что изображение будет напечатано на пленке и приклеено на самолет. Но носовая часть подвержена очень сильному трению о набегающий воздух во время полета, есть опасность, что пленка просто не выдержит такой нагрузки и начнет разрушаться. Плюс к этому на носовой части расположены датчики скорости и угла набегающего потока, которые могли быть повреждены отлетающей пленкой, поэтому решили использовать более безопасный метод аэрографии, - рассказывает Алексей Переславцев, ведущий дизайнер авиакомпании «Россия».

Фото: пресс-служба АК "Россия"

«Спортолет» говорит о российском спорте. Чем славится Россия? Хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание. Ныне и футболом. Но Airbus А319 оформляли в спортивную ливрею еще до Чемпионата мира по футболу - в мае 2018 года. Кто же знал о больших победах нашей сборной? Наверное, на самолете мог бы появиться не образ футболиста, а конкретный персонаж - бомбардир Артем Дзюба. Еще один самолет полностью выполнен в стилистике команды «Зенит» - с 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба.

Акулы и медведи в Домодедово

Восторг абсолютно у всех вызывает самолет с бурым медведем на брюхе. Причем мишка не в шаблонном понимании - с балалайкой, бутылкой водки, а очень модный - в наушниках, на доске для серфинга и солнечных очках. Boeing 777-300ER базируется в «Домодедово». Он принадлежит авиакомпания AZUR air. Любя его называют «Мишколет». Рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану теперь с русским характером.

Фото: пресс-служба АК "Аzur аir"

- Авиакомпания возит преимущественно российских туристов, было решено связать новую ливрею с образом, наиболее часто ассоциирующимся у жителей дальних стран с Россией, - говорят в авиакомпании.

Вот, правда, увидеть летящего мишку можно только когда самолет находится в воздухе - рисунок в нижней части фюзеляжа. Еще один самолет с намеком на отдых – на хвосте изобразили пляжное кресло и зонт.

Фото: пресс-служба АК "Аzur аir"

Встретить в «Домодедово» можно и самолет-акулу с грозной мордой. Но выполняет он только частные перелеты. Также можно увидеть самолет компании «Ямал» с мордой белого медведя. Очень яркие самолеты у «Брюссельсских авиалиний». Фюзеляж одного украшен в морской тематике, пассажиры будто плывут, а не летят, а второй самолет – украшен по мотивам картины «Возвращение» (гнездо и силуэты птиц в виде неба) и автопортрета «Проницательность», где автор показывает себя за работой, создавая изображение птицы.

Хохлома и гжель в Шереметьево

К 95-летию «Аэрофлота» Airbus A321 получил дизайн в бело-синих тонах, стилизованный под русские национальные узоры. Свой первый рейс в праздничной ливрее самолет выполнил по маршруту Москва–Ереван 4 мая 2018 года. Ранее авиалайнер SukhoiSuperjet 100 получил ливрею, стилизованную под хохлому.

Фото: aeroflot.ru

Воздушное судно Airbus A320 «А.Алябьев» в 2016 году оформили в символике футбольного клуба ЦСКА - изображением коня (официального символа и талисмана). На этом самолете команда летает на свои выездные матчи. Команда «Манчестер Юнайтед» также летает на самолете со своей символикой.

Фото: aeroflot.ru

В стиле ретро оформили самолет А-320, его окраска была выполнена один в один, как ТУ-104 образца 1956 года – в компании его называют «Добролет». К зимней Олимпиаде в Сочи еще один А-320 получил необычную ливрею – на борту самолета появились Мишка, Зайка и Леопард.