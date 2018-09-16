В Подмосковье женщина с ребенком сорвалась с высоты, убегая от мужа из окна по простыням
ЧП в подмосковном Орехово-Зуево случилось в ночь на воскресенье. В одной из пятиэтажек молодая женщина поссорилась с мужем и решила бежать из дома. Но так как все двери супруг предварительно закрыл, ей оставался только один путь.
- Она скрутила из простыней длинное полотно, привязала его к батарее, и раскрыв окно, стала спускаться вместе с маленькой дочкой, - сообщил «Комсомольской правде» информированный источник. – Это было очень опасно, потому что квартира находится на пятом этаже. В результате примерно на середине пути женщина выбилась из сил и полетела вниз вместе с малышкой.
Сейчас обе находятся в больнице. У мамы - переломом левого бедра, а вот 3-летнюю малышку доставили в реанимационное отделение.
Малышка сейчас находится в реанимации.Фото: семейный архив.
По словам соседей, периодически женщину поколачивал супруг – из квартиры доносились крики и звуки ударов. Сейчас правоохранители выясняют, не стояла ли семья на учете.
В полиции факт инцидента подтвердили, однако, без подробностей.
- По данному факту проводится проверка, о результатах сообщим позже, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Как говорят соседи - муж частенько поколачивал жену.Фото: семейный архив.
Между тем, так как речь идет о травмировании несовершеннолетней, дело может быть передано в следственный комитет. Однако, официальную информацию «КП» там пока не предоставили.