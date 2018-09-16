2018-09-16T21:10:23+03:00
Происшествия

«Мне страшно. Он выкинет меня с пятого этажа»: женщина, бежавшая из окна по простыням от мужа-тирана, просила о помощи

По словам близких, буйный супруг не раз избивал Катю и ее дочку
Алена МАРТЫНОВА
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Пострадавшая Екатерина Шакирова с мужемПострадавшая Екатерина Шакирова с мужемФото: ВКонтакте
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«Комсомольской правде» стали известны подробности ночного ЧП в подмосковном Орехово-Зуево. Напомним, в ночь на воскресенье 25-летняя Екатерина Шакирова вместе с трехлетней дочкой сорвалась на асфальт с высоты, пытаясь спуститься по простыням из квартиры на пятом этаже. Обе пострадавшие сейчас в реанимации.

Мама с дочкой в результате происшествия оказались в больнице Фото: семейный архив.

Мама с дочкой в результате происшествия оказались в больницеФото: семейный архив.

Как выяснилось, накануне вечером Катя с мужем Дмитрием пошла на празднование Дня города, после чего знакомый пригласил их в гости. У него дома супруги продолжили отмечать, и в какой-то момент, видимо, перебрали с алкоголем. Хозяин квартиры ушёл за «добавкой», закрыв Катю с дочкой на ключ. Ее муж, оказавшийся в подъезде, вскоре стал ломиться в дверь, угрожая расправой. И хотя ворваться в жилище ему так и не удалось, женщина вместе с дочкой решила бежать, скрутив простыни в длинное полотно. Перед этим Катя просила помощи у парня сестры, но тот увидел сообщения только утром, когда мама с ребёнком уже были в больнице.

Сообщения от Кати парень ее сестры увидел только утром. Скриншот предоставлен Ольгой Шакировой

Сообщения от Кати парень ее сестры увидел только утром. Скриншот предоставлен Ольгой Шакировой

- Дима, когда пьяный, ничего не соображает, - рассказала «Комсомольской правде» сестра пострадавшей Ольга. - Они официально женаты, но дочка не его (кроме того, у женщины есть старший сын. - Прим.авт.). Когда он первый раз поднял руку на неё, я сразу сказала: «Уходи». А она терпела. Однажды он даже выбил дочке два зуба! Я лично писала на него три заявления, но правоохранительные органы и соцзащита не предпринимали никаких действий. Как-то раз Катя сбежала от него ночью ко мне, замотав ребёнка в одеяло. Он нагрянул и разбил мне окна и двери, телевизор. Это страшный человек, он отсидел 9 лет за убийство. А сейчас пытается выкрутиться, якобы ни при чем. Придумывает для СМИ свою версию, чтобы Катю считали сумасшедшей. Он хочет путём запугивания заставить сестру отказаться от показаний против него.

Малышка сейчас находится в реанимации. Фото: семейный архив.

Малышка сейчас находится в реанимации.Фото: семейный архив.

Между тем, следственные органы уже начали проверку инцидента. Известно, что ранее семья на учете не стояла. Состояние мамы и дочки медики оценивают как стабильное - через день-два их должны перевести в обычную палату.

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