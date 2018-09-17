«Для вас тут врачей нет!»

СЕГОДНЯ 01:53 2018-09-17T01:55:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице работает сеть частных больниц - от элитных до подпольных, куда берут по национальному признаку.

«Гражданам СНГ - скидки», «медицина по-братски» и даже «экономьте на здоровье» - так клиники зазывают мигрантов. И это не одно-два учреждения. Во многих районах они уже сделались клиниками шаговой доступности. О российских полисах ОМС здесь знать не знают, а пациентов делят на своих и чужих. Рекламные буклеты распространяют в мечетях, на национальных концертах и собраниях диаспор. У самых продвинутых этноздравниц есть свои сайты. Можно записаться на прием онлайн.

Что ж, рискнем здоровьем! Пара кликов компьютерной мышкой - и меня ждет на прием терапевт.

НЕ ПРОШЛА ФЕЙСКОНТРОЛЬ

Клиника «Мурас» с виду ничем не отличается от столичных коммерческих медцентров: современное здание с видеонаблюдением и охраной. Только пациенты (впрочем, как и врачи) все - приезжие из Средней Азии.

- Я записана на прием к терапевту. Как к нему пройти? - интересуюсь у молодого человека за стойкой регистрации, который внешне напоминает охранника ночного клуба.

- Сегодня не будет, - с акцентом отвечает громила.

- А кто из врачей на месте?

- Для вас никого нет!

Судя по всему, я не прошла фейсконтроль. «Мурас» не скрывает своей ориентированности на пациентов из стран СНГ. Лицензия и разрешение на работу есть. Все легально. В двухэтажном здании принимают приезжие медики - от психологов до хирургов. Есть своя лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ. В числе пациентов - укоренившиеся в столице мигранты. Но не простые.

- Это элитная клиника. В стационаре отдельные палаты с кондиционерами и телевизорами. Сутки - 4000 рублей. Такое далеко не каждый мигрант может себе позволить, - рассказал в приватной беседе один из врачей центра, уроженец Туркменистана.

ЗАТО ЦЕНЫ НИЗКИЕ

Для обычных работяг больше подходят другие заведения. Например, медцентр на Большой Татарской ежедневно посещают сотни мигрантов. Расположен он на территории обанкротившегося завода. Внутрь впускают только по спискам. Русские тут редкие гости, но если клиент готов платить - примут. Охранник славянской внешности пытается меня отговорить: куда же ты, там одни гастарбайтеры.

- Зуб болит! - хватаюсь за щеку.

Сработало! Через пять минут за мной и еще семью скопившимися на проходной пациентами спустилась девушка. Белый халат и бейджик на груди «Медицинская сестра Зульфия». Пройдя по обшарпанным цехам завода, мы поднялись на второй этаж в помещение медцентра.

Деревянные скамейки, в коридоре из-за скопления людей не протолкнуться. В крохотных кабинетах принимают сразу несколько врачей. Зато недорого.

- У нас есть один русский врач, Роман, идите к нему, - честно посоветовала Зульфия.

Доктор принял меня без лишних вопросов. В день у него бывает по 20 пациентов, работает без выходных.

- Кариеса нет, но можем сделать чистку, - резюмировал Роман после осмотра (бесплатного!).

Пообещав вернуться через день-другой, отправляюсь в коридор, изучить цены. Прайс висит на стене. Пломба - 1000 рублей, удаление - 500. Тут же лицензия. Проверяю по единому реестру лицензий Росздравнадзора - документ подлинный. Но все-таки испробовать качество медицинского обслуживания на себе я не рискнула.

И десяти минут хватило, чтобы понять: документы у пациентов не спрашивают, квитанций за лечение не выдают, оплата наличными и не через кассу, а в карман врачу.

Этноклиники предлагают соотечественникам экономить на здоровье, в том числе и на их родном языке.Фото: Елена ПОПОВА

АБОРТ ЗА ПОЛЧАСА

Какие суммы проходят мимо налоговых служб, едва ли кто-то возьмется подсчитать. И аборты - одна из самых прибыльных услуг в этом теневом бизнесе. Услугу эту оказывают практически все клиники для мигрантов. Я пошла в одну из них: в офисе на цокольном этаже жилого дома у метро «Румянцево». На аборт очередь. Женщины тихонько галдят по-своему, мне не понять. И мгновенно замолкают, увидев меня.

- Я тоже на аборт, волнуюсь, - обращаюсь к одной из них.

Та смотрит с нескрываемым удивлением, но все же отвечает на ломаном русском:

- Не бойся, полчаса - и дело сделано.

По словам пациенток, цены зависят от срока беременности. Вовремя спохватилась - 7 тысяч рублей, затянула - готовь все 50 тысяч! Обследований и анализов нет. Операцию делают сразу в день визита. Но, как оказалось, не всем.

- Тебе аборт не сделаю, - с ходу заявила врач, даже не выслушав мою легенду.

Собственно, это я и рассчитывала услышать. И представила, что в государственной клинике отказались бы лечить приезжего, скажем, из Киргизии. Засудили бы точно.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований:

Приезжие создают параллельный мир

- Поток мигрантов из Средний Азии продолжает расти. Открытие собственных медицинских центров - закономерное явление в этом процессе. Они создают собственную инфраструктуру. И это проблема всех мегаполисов. К примеру, в Лондоне мигранты из Индии открыли целую сеть медицинских центров для «своих».

С этим коренному населению Москвы остается только смириться. Хорошо это или плохо, вопрос спорный. Конечно, этническая обособленность и нежелание принимать русских пациентов - печальное явление. Это параллельный мир на территории столицы. Но, с другой стороны, надо понимать, что, если вся эта армия мигрантов будет лечиться в государственных клиниках, наша система здравоохранения просто рухнет. И тут в первую очередь пострадают сами же москвичи, для которых врачей просто не хватит. Миграция в том виде, в котором она есть сегодня, - избыточна. Можно жаловаться, возмущаться, но менять что-то нужно коренным образом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это просто бизнес»

О своем отношении к этноклиникам нам рассказал один из самых успешных приезжих медиков, уроженец Таджикистана, а ныне хирург Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Броимшо Мамадшоев.

- Сразу скажу, что посещать клиники для мигрантов никому не советую. К медицине все это не имеет никакого отношения. Это грязный бизнес, и не более того. Принадлежат они таким же приезжим, как и пациенты, на которых рассчитаны. Я много раз от них получал предложения о работе, но, скажу честно, даже не рассматривал такой возможности. Это - душегубки, цель которых заработать как можно больше. Даже если лицензия есть, прием ведут врачи, квалификация которых оставляет желать лучшего. Советую приезжим пользоваться государственными поликлиниками и больницами. Сегодня везде есть платные услуги, которые можно получить, даже не имея гражданства.