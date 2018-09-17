Из «яхты Сталина» сделают плавучий музей

СЕГОДНЯ 01:58 2018-09-17T01:59:01+03:00

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Построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький» (как считалось, для главы советского государства Иосифа Сталина) ждет вторая жизнь. Этот «старичок» был изготовлен в единственном экземпляре и развивал приличную для того времени скорость - под 30 километров в час. Бывал ли здесь сам вождь, доподлинно неизвестно, но в народе этот теплоход уже давно зовут «яхтой Сталина». В разные годы на корабле отдыхали представители политической элиты - Берия, Орджоникидзе, Молотов, Хрущев, Брежнев... Для комфорта первых лиц партии судно обустроили в лучшем виде: мраморные лестницы, звукоизоляция кают, перила из дорогих пород дерева.

Правда, все это давно потеряло былой шик и блеск. В 60-е теплоход стал народным: на нем москвичей возили на пляжи в Подмосковье. Потом «Горького» превратили в плавучий ресторан, где устраивали дискотеки и корпоративы. А в последнее время раритетное судно, хоть и было на ходу, приносило хозяевам одни убытки. В итоге в начале года корабль ушел с молотка за 20 миллионов. Историки боялись, что «Горький» уплывет в Азербайджан (местное пароходство не скрывало свой интерес), но, к счастью, легенда осталась в столице.

- Сейчас проводится исследование судна, затем мы отгоним его на верфь в Нижнем Новгороде, где корабль полностью разберут, - сообщили в госучреждении «Канал имени Москвы», которое и выкупило раритет у Московского речного пароходства. - Все отработавшие детали заменим, приведем в идеальное состояние. «Максим Горький» будет полностью готов к навигации 2020 года.

На большой ремонт планируют потратить около 50 млн. рублей. Внутренние интерьеры воссоздадут близко к оригиналу, а также установят мультимедийную систему для посетителей. После реставрации теплоход пришвартуют в московском парке Горького и сделают из него музей, посвященный истории канала имени Москвы.