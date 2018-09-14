Первое заседание депутата Джеффа Монсона: личный переводчик, пение гимна и селфи с коллегами

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-14T12:04:10+03:00

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Всю неделю страна обсуждает старт политической карьеры одного из самых известных бойцов смешанных единоборств Джеффри Монсона. Три месяца назад он, американец по происхождению, получил русский паспорт и, поселившись в подмосковном Красногорске, решил избираться в городскую думу. В понедельник стало известно, что первые в жизни 47-летнего Монсона выборы прошли успешно.

За полчаса до заседания у здания Красногорский администрации, где проходят заседания городской думы, уже толпились журналисты. Но появление Джеффа все равно едва не прозевали: он подъехал не на личном авто к крыльцу, как ожидалось, а на такси, и вышел у шлагбаума. В отличие от коллег, на своё первое заседание Монсон прибыл не в строгом костюме, а обтягивающей водолазке и серых джинсах. Шёл, почему-то прихрамывая - возможно, получил травму на тренировке.

Удостоверение депутата Джеффа Монсона за номером 003.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За круглым думским столом, где Монсон занял место рядом с вице-мэром Красногорска Ростиславом Мурзагуловым, новоиспеченного депутата сопровождала переводчица - несмотря на ежедневные занятия, русский Монсона ещё далёк от идеального. Тем не менее гимну РФ, которым открылось заседание, он один из немногих пытался подпевать. По вопросам повестки голосовал, поднимая правую руку. Выбирали председатель горсовета, утверждали комиссии. Из шести комиссий - по ЖКХ, бюджету, местному самоуправлению и так далее - Джефф изъявил желание попасть в одну - комиссию по социальным вопросам и взаимодействию со СМИ. До этого он заявлял, что на должности депутата намерен заниматься вопросами переработки мусора, развития спорта и помощи малоимущим семьям. Кстати, на первом же совещании комиссии, которое прошло в рамках думского заседания, Монсон говорил частично на русском.

Джефри сразу включился в работу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Джефри Монсон, живу в Красногорске, - представился боец, хотя коллеги с улыбкой отметили: «Ну, Джеффа мы итак знаем». Тем не менее, сразу несколько думских новобранцев сделали селфи со звездой смешанных единоборств.

- Джефф очень интересный, эрудированный и грамотный человек, прошу вас не обращать внимания на то, что пишут в интернете, - обратилась к коллегам депутат Елена Прочаковская. - И давайте с пониманием отнесемся к языковому барьеру. У Джеффа есть личный переводчик, кстати, оплаченный не из бюджета. А все документы для него будут переводиться на английский. Да и нам иностранный язык надо подтягивать.

Новые коллеги встретили Монсона с распростертыми объятиями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, в Красногорске Джефф Монсон поселился три месяца назад. Купил квартиру в новостройке, где живет с русской женой Евгенией и дочкой Лулу-Есенией, которая в июне появилась на свет в местном роддоме. В спортклубе района Опалиха Монсон тренирует детей - занятия проходят бесплатно. К слову, в городской думе Джефф будет трудиться на безвозмездной основе, а через несколько лет, набравшись опыта, он планирует дорасти до депутата Госдумы. При этом политическую карьеру боец будет совмещать со спортивной - и в качестве бойца, и в качестве тренера.

После заседания можно и селфи с коллегами сделать.Фото: Елена МАРТЫНОВА

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