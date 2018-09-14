Билеты на электрички Павелецкого направления можно купить в мобильном приложении

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-14T12:11:14+03:00

Теперь не обязательно идти в кассу чтобы купить билет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В мобильном приложении ЦППК "Расписание электричек" с 15 сентября появится функция покупки билетов. Пока такая услуга доступна для пассажиров Павелецкого направления. Оплатить билеты можно банковской картой или с помощью Apple Pay. Но это не все. Электронный билет нужно будет еще активировать на станции отправления и после этого пройти через турникет. На выходе из станции пассажиру также необходимо будет приложить электронный билет к сканеру специального турникета. Дополнительно в таких турникетах установят сканеры для разовых билетов, чтобы ими могли пользоваться и те пассажиры, которые покупают бумажные билеты.

- Параллельно на станциях, где нет турникетов, устанавливают валидаторы. В середине октября электронные билеты можно будет купить для проезда между станциями Ярославского направления. К концу года в зону действия приложения войдут девять направлений полигона компании, — рассказал Игорь Евдокимов, начальник управления ИТ АО "Центральная ППК".

Через приложение пока будут продаваться только разовые билеты ("туда" и "туда и обратно"), после будут открыты продажи билетов на скорые поезда повышенной комфортности с указанием мест. В 2019 году пассажиры смогут покупать через приложение и абонементы.

КОНКРЕТНО

Пользователи смогут приобрести разовые билеты для проезда между 10 станциями Павелецкого направления: Москва (Павелецкий вокзал), Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Домодедово, Аэропорт-Домодедово, Барыбино, Михнево, Ступино.

Как купить билет в приложении:

1. Установите приложение "Расписание электричек" в мобильном устройстве. Технические требования к мобильному устройству: iOS: 10.0 или Android: 5.0.

2. В разделе "Расписание" или "Купить билет" выберите маршрут, электропоезд, дату поездки и вид билета ("туда", "туда-обратно").

3. При оформлении первого билета укажите паспортные данные и адрес электронной почты, на которую будут приходить чеки после покупки. Это необходимо в соответствии с приказом Минтранса России № 322 от 21.08.2012.

4. Оплатите билет с помощью банковской карты или Apple Pay.

5. Активируйте билет: откройте билет в разделе "Мои билеты", нажмите на кнопку "Активировать билет", просканируйте QR-код на дисплее, размещенном на специальном турникете на станции отправления. На электронном билете появится штрихкод.

6. Приложите штрихкод к сканеру турникета. Пройдите на посадку.

7. Для выхода через турникет на станции прибытия также необходимо приложить штрихкод к сканеру турникета.

Как будут проверять наличие билета?

- Необходимо показать кассиру-контролеру билет со штрихкодом на экране телефона. Кассир-контролер может попросить пассажира нажать на штрихкод, чтобы убедиться в действительности билета. При нажатии билет совершает оборот вокруг своей оси, - объяснили в АО "Центральная ППК".