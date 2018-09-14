Старшие сестры Хачатурян признаны вменяемыми

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-14T14:43:37+03:00

Кристину Хачатурян, как и её сестру, Ангелину, признали вменяемой. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Ангелина и Крестина отдавали себе отчет о своих поступках

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Сегодня стали известны предварительные результаты психиатрической экспертизы двух старших сестер Хачатурян.

- Обе девушки признаны вменяемыми на момент совершения преступления, - сообщили «Комсомолке» адвокаты Алексей Липцер и Ярослав Пакулин. - С документами нас пока не знакомили, но предварительно следователь озвучил вот эту информацию.

Напомним, что всем троим проводилась Амбулаторная комплексная сексолого-психологи-психиатрическая экспертиза в институте им. Сербского.

- Экспертам были заданы самые разнообразные вопросы. В том числе и касательно сексуального насилия со стороны отца. Исследована психологическая деформация девочек, уровень развития, отношения в семье и многое-много другое, - объясняют юристы. - Всего больше 100 пунктов с вопросами.

Младшая Мария признана невменяемой и переведена в СИЗО №2 еще неделю назад.

- Ей уже назначены какие-то препараты. Какие именно, узнаем позже, я направил запрос в медчасть по этому поводу, - говорит Ярослав Пакулин. - Мария держится, хотя ей тяжело в той обстановке. Она в одной камере с тяжело больной женщиной.

Что касается Крестины Хачатурян, то она рассказала своему защитнику, что смотрела все ток-шоу с участием ее родственников со стороны отца и очень расстроена увиденным.

- Она не ожидала от Арсена (двоюродный брат - прим.ред) такого поведения. Говорит, что до всего этого тети их поддерживали, были в курсе что Михаил их бьет. Девушка очень хорошо к ним ко всем относится, - сообщил Алексей Липцер.

Амбулаторная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза с ответами на все вопросы - один из основополагающих документов расследования.

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